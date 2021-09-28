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Kültür-sanatta ABD-Nilüfer işbirliğine doğru

ABD İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi David Panetti, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret ederek, kültürel çalışmalarda işbirliği yapabileceklerini ifade etti.

Kültür Sanat 28.09.2021, 13:48
Kültür-sanatta ABD-Nilüfer işbirliğine doğru

ABD İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi David Panetti, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret ederek, kültürel çalışmalarda işbirliği yapabileceklerini ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız’ı ziyaret eden Panetti ve beraberindeki heyet, Nilüfer Belediyesi ve şehir hakkında bilgi aldı. Kendi çalışmaları hakkında da bilgi veren Panetti, Bursa’yı yakından tanımak ve yapılan kültürel çalışmaları yerinde incelemek istediklerini belirtti. Nilüfer Belediyesi’nin kültür-sanat anlamında dikkat çekici çalışmalara imza atığını söyleyen David Panetti, “Bursa’ya ilk kez geliyorum ve oldukça dikkat çekici bir şehir. Nilüfer Belediyesi’nin kültür projelerini de yakından izliyoruz. Bu konuda çok faalsiniz. Birlikte ortak kültürel projelere imza atabiliriz. Sizinle Bursa’da işbirliği yapmak bizim çalışmalarımıza da değer katacak” dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Nilüfer çık hızlı gelişen bir yer. Kurum olarak toplumun her kesimine yönelik projelerimiz var. Kültür-sanat alanında Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atıyoruz. Sizlerin de çalışmalarımızı yakından takip etmeniz bizim için çok değerli. Nilüfer Belediyesi olarak ortak projeler üretmeye hazırız” diye konuştu.

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