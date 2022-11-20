Kültür sanat kenti Arapgir’den gastronomi atağı

Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran, doğası, mimarisi, kültürü, musikisiyle dikkat çeken

Arapgir ilçesi, lezzetleriyle de adından söz ettiriyor.

Kendine özgü mutfağıyla öne çıkan Arapgir ilçesi, kent genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulundurmanın yanı sıra musikisiyle de adından söz ettiriyor. Kentin tek gastronomi merkezine de ev sahipliği yapan tarihi kentte Arapgir dolaması , tandır kebabı, akıtma bıcığı, gelin kız helvası, mahluta çorbası, kibrit baklavası, Arapgir kızartmasına kadar çok sayıda lezzetin gelecek kuşaklara aktarılması için çeşitli çalışmalar yapılarak, bölgenin unutulmaya

yüz tutan yöresel yemekleri yerli ve yabancı turistlere ikram ediliyor. Arapgir Belediyesi tarafından hizmete açılan tarihi Millet Han’da unutulmaya yüz tutan yöresel tatlar ilçeyi gezmeye gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Millet Han’da Arapgir mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini turistlere sunan aşçı Şengül Fadıllıoğlu, Arapgir’in tarihi, kültürel değerlerinin korunması, onarılması ve iyi bir fonksiyon yüklenerek sürekli hale getirilmesinin en büyük misyonları arasında yer aldığını söyledi. Yemeklerde tamamen organik, bölgeye özgü malzemeler kullandıklarını ifade eden Fadıllıoğlu, tandır kebabı, Arapgir dolaması, mahluta çorbası gibi birçok ürünün coğrafi tescillinin bulunduğunu ve birçok ürün için de coğrafi tescil çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.