Kültür sanat editörleri Ümraniye’de bir araya geldi

Ümraniye Belediyesi, kültür ve sanatta Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde gazete, dergi, televizyon ve internet mecralarında görev yapan kültür-sanat editörlerini kahvaltı programında bir araya getirdi. Başkan İsmet Yıldırım, Ümraniye’de gerçekleştirilen kültür sanat faaliyetleri hakkında basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kültür ve sanat alanlarında Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde gazete, dergi, televizyon ve internet mecralarında görev yapan editörler Ümraniye’de bir araya geldi. Ümraniye Belediyesi tarafından Tantavi Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Kültür Sanat editörleri buluştu. Ümraniye’de gerçekleştirilen kültür sanat faaliyetleri hakkında basın mensuplarıyla sohbet eden Başkan Yıldırım, basın mensuplarından Ümraniye ve kültür sanat faaliyetleri hakkında fikir aldı. Kahvaltı programının ardından basın mensupları 2023 yılında açılışı gerçekleştirilen Ümraniye Belediyesi Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi’ni gezerek bilgi aldı.

500 kişilik kapasitesi mevcut

2023 yılında açılış gerçekleştirilen Ümraniye Belediyesi Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi’nin 500 kişilik kapasitesi bulunduğu ve 4 bine yakın üyesinin olduğu belirtildi. Öğrencilere belirli saatler arasında çay, kahve ve ikramlarda bulunulduğu aktarıldı.

“Şehir kültürü olması gerekli”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’de dokunulması gereken daha çok sanat, kültür, edebiyat ve şehir kültürü olması gerekli. İstanbul’un genelinde böyle bir İstanbullu olmama kültürü var. İstanbullu olmak lazım, Ümraniyeli olmak lazım. Şehir kültürünü Anadolu’dan koparmadan halletmek lazım. Bunun için de belediyelerimize çok işler düşüyor” dedi.