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Kültür merkezinde çalışmalar hızlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesine kazandırılan Orhangazi Kültür Merkezi’nin ikinci etabında dükkânlar da tamamlanırken, ana binadaki çalışmalara hız verildi.

Kültür Sanat 15.09.2021, 13:10
Kültür merkezinde çalışmalar hızlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesine kazandırılan Orhangazi Kültür Merkezi’nin ikinci etabında dükkânlar da tamamlanırken, ana binadaki çalışmalara hız verildi.

Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede refah seviyesini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçiriyor. Kamulaştırılan Marmarabirlik depolarının bulunduğu alan üzerine yapılan, ilçenin kültür sanat hayatına renk katacak Orhangazi Kültür Merkezi’nin ikinci etabında çalışmalar hızla sürüyor. Toplam 13 bin 950 metrekare inşaat alanına sahip projede 9 adet dükkân, fuaye ve sergi alanları, çok amaçlı salonlar, nikah salonu, kütüphane, sinema salonları, kafeterya ve 190 araçlık otopark da yer alıyor.

Törenler, sergiler, nikâh ve düğün gibi bütün faaliyetlerin düşünüldüğü projede dükkânlar tamamlandı. Ana binadaki çalışmalara hız verilirken, ana binanın iç ve dış cephe imâlatları devam ediyor. Projenin tamamının mart ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

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