Kültür elçilerinin sayısı artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ve Tohumluluk Vakfı iş birliğiyle kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Ankara Miras Kültür Elçileri Programı’nın ikincisini gerçekleştirildi. Programa katılan öğrencilere teorik ve alan çalışmalarının ardından ‘kültür elçisi’ sertifikaları verildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Başkentin kültür varlıkları ve tarihi mirasının gelecek nesillere aktarılmasında ‘Kültür Elçisi’ olarak görev alıyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tohumluk Vakfı iş birliğinde kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla düzenlenen ‘Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı’nın ikincisi gerçekleştirildi.

MAMAK 75. YIL İLKOKULU ÖĞRENCİLERİYLE KENT GEZİSİ

ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilciliği eğitimcilerinden Mimar Faruk Soydemir ve Arkeolog Binnur Çabuk’un da katılımıyla Ankara’nın tarihi değerlerine kent gezisi düzenlendi. Geziye katılan Mamak 75. Yıl İlkokulu öğrencileri Arslanhane Cami’den Ankara Kalesi’ne, Geleneksel Ankara Evleri’nden Roma Tiyatrosu’na kadar birçok tarihi mekânı yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ankara’nın kültürel mirasını tanıtmak için programlar düzenlediklerini belirten Mimar Faruk Soydemir, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ve Tohumluk Vakfı birlikte hazırladığımız programda 9-11 yaş aralığındaki çocuklarımıza Ankara’nın kültürel mirasına tanıtmak, anlatmak yerinde göstermek ve onların anlamalarını sağlamak. Çocuklara geleneksel Ankara evlerini, hanları, Arslanhane Cami gibi önemli değerleri anlatıyoruz. Bunların dışında Roma Dönemi’nin Ankara’sını anlatmaya çalışıyoruz. Bu programın sonunda çocuklar birer kültür elçisi olarak kültürel miraslarına katarak bunları dostlarına anlatacaklar” dedi.

Çocukların bilinçli bir gençliğe adım atmaları için onlara yardımcı olduklarını belirten Tohumluk Vakfı Eğitim Komitesi Başkanı İlknur Türkkaan ise “Ankara Büyükşehir Belediyesinin duyarlı ve ulvi şekilde başlattığı Çocuk Meclisi organizasyonlarında bugün biz Tohumluk Vakfı olarak su ayak izini anlattık ve çocukların 17 yaşında su fakiri olma tehlikesini anlatarak örneklerle bilinçli bir gençliğe adım atmaları için yardımcı olduk” diye konuştu.