Kültür Bakanlığı Osmanlının ilk başşehrinde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Osmanlının ilk payitahtı olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kahraman, Daire Başkanı Emel Azizoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer Yenişehir Şemaki Evi Müzesi ve Sinanpaşa Külliyesinde incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen heyeti Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Kaymakam Suat Seyitoğlu karşıladı. Heyet Yenişehir’in tarihi yerlerinde incelemelerde bulundu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Tarihi yerlerde geziyoruz çünkü ilçemiz Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdür yardımcısı İsmail Kahraman’ı misafir ettik ve Şemaki Evi Müzesini gezdik, daha sonra tarihî belediye binamızı, saat kulemizi ve son olarak da şu ân bulunduğumuz Sinanpaşa Külliyesini gezdik. Yenişehir’i çok beğendiklerini ve bazı projeler hakkında görüşlerini aldık ve kendilerinden destek istedik. 2022 yılında Kültür Bakanlığı ile birlikte güzel projelere imza atacağımızı düşünüyorum. Şehrimizden tarih fışkırıyor, dışarıdan gelen ve tarihi okuyan insanlar Yenişehir’in tarihi bir şehir olduğunu biliyorlar” dedi.

Kaymakam Suat Seyitoğlu, “Kültür Bakanlığına bağlı Müzeler Genel Müdürümüzün talimatı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları genel müdür yardımcısı ve bir daire başkanı ilçemizi ziyaret ettiler. Burada Şemaki Evi Müzemiz var, müzenin yeni baştan onarımı noktasında gerçekten yıkık ve dökük haldeyken valimizin olaya et atmasıyla beraber burası mamure hale getirildi. Fakat bundan sonrası çok önemli, bunun dizaynı, teşrifi ve benzeri noktalarda bir takım yeni faaliyetlerin yapılması gerekiyor ki müze kendini etnografik anlamda gösterebilsin. Bunun da çalışmasını kültür bakanlığından gelen misafirlerimiz olaya el attılar. Kısa zamanda inşallah bunun projesi tamamlanacak" şeklinde konuştu.