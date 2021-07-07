Külliyenin ve Taksim Camii'nin mimarı Şefik Birkiye kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı,yeni yapılacak Taksim camiinin de mimarı olacağı açıklanan Şefik Birkiye, 1954 yılında Ankara’da doğdu.

1978 yılında Brüksel’de La Combre Mimarlık fakültesinden mezun oldu ve yüksek lisans derecesini şehircilik üzerine Catholic University of Louvain’den 1981 yılında aldı.

1979 yılında, önceleri Atelier d’Art Urbain adı ile bilinen Vizzion Architects’i kurdu.

1997 yılında, mimariye daha küresel bir yaklaşım segileyip, üstlenen projelerin gelişim sürecine doğrudan katılım sağlayabilmek için Vizzion Europe’u kurdu.

2006 yılında ise şirkete yeni bir yön verebilmek için ortaklarından ayrıldı. Bu hamle, projelerinin tüm gelişim sürecini doğrudan yönetebilmesine izin verdi.

Yüksek Mimar Şefik Birkiye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı olarak tanınıyor.

Taksim Meydanı’na yapılması yönünde onay verilen cami projesine ilişkin açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, caminin mimarının Şefik Birkiye olduğunu açıkladı.

Başarıları ve eserleri:

İki kez mimari oscarını kazanan, dünyaca tanınan mimar… Paris’teki Disneyland’ı genişletilmesi projesinde sorumlu olan 8 önemli mimardan biri de Birkiye’dir…

Felsefe’ye olan ilgi ve düşkünlüğü ile de tanınan Birkiye, Belçika’da bir felsefe dergisinin yönetim kurulunda yer aldığı gibi, radyolarda ve konferanslarda da konuşmalar yapar…

Yerel çağdaş mimari’yi savunan ve çalışmalarında da uygulayan Birkiye’nin Türkiye’deki eserleri arasında istanbul Klasis Otel ve Klasis Sağlık Klubü; dünyadaki eserleri arasında Monako Prensi Rainer için dev bir otel, Kahire’de üç gökdelen, Rusya’da iki ve Polonya’da bir otel sayılabilir…