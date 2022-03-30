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Küçükçekmece’deki 6 kütüphane bir yılda 53 bin okuru ağırladı

Küçükçekmece Belediyesi, tüm vatandaşlara eşit şekilde okuma imkânı, gerekli materyal ve uygun mekân sağlamak amacıyla ilçedeki kütüphane sayısını 6’ya çıkardı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Küçükçekmece kütüphanelerinden, 1 yılda 53 bin 49 kişi faydalandı.

Kültür Sanat 30.03.2022, 11:13
Küçükçekmece’deki 6 kütüphane bir yılda 53 bin okuru ağırladı

Küçükçekmece Belediyesi, tüm vatandaşlara eşit şekilde okuma imkânı, gerekli materyal ve uygun mekân sağlamak amacıyla ilçedeki kütüphane sayısını 6’ya çıkardı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Küçükçekmece kütüphanelerinden, 1 yılda 53 bin 49 kişi faydalandı.

Küçükçekmece’de, merkez kütüphane olan Halkalı Çamlık’ta konuşlandırılan Millet Kütüphanesi’nde 18 bin derleme kitap, Sefaköy Yusuf Ahıskalı Kütüphanesi’nde 7 bin kitap, Kemalpaşa Semt Konağı Kütüphanesi’nde 8 bin kitap, Kuşlu Çocuk Kütüphanesi’nde 10 bin kitap, Halide Edip Adıvar Kütüphanesi’nde 12 bin kitap ve Gezici Kütüphanede bulunan sayısız eser ile vatandaşların bilgiye erişimi kolaylaştırılıyor.

İlçedeki ilk çocuk kütüphanesi ‘Kuşlu Kütüphane’

Çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığının kazandırılması ve kitap sevgisinin aşılanmasını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan Kuşlu Çocuk Kütüphanesi’nde, 0-12 yaş aralığındaki çocuklar için seçilmiş 10 bin kitap bulunuyor. Aynı zamanda kütüphane, Türk Edebiyatı’ndan Dünya Klasikleri’ne kadar çeşitli kitaplarla ilçede yer alan ilk çocuk kütüphanesi olma özelliği taşıyor. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış Kuşlu Çocuk Kütüphanesi ağaçların ortasında, doğayla iç içe bir ortam sunmasının yanı sıra çocuklar, düzenlenen eğitici ve öğretici etkinliklerle eğlenerek stres atıyor.

‘Çekmecem’de Kitap Var’ ile ev kadınlarına ulaşılıyor

Kadınların kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitaplara ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan “Çekmecemde Kitap Var” kampanyası ile geçen yıl Nisan ayında Füruzan’ın ‘Benim Sinemalarım’ adlı kitabı 500 ev kadınına dağıtıldı. Ayrıca bu kampanya çerçevesinde kadınları ayda bir kez kadın yazarlarla buluşturmak ve 2000 ev kadınına ulaşabilmek hedefleniyor.

Gezici Kütüphane 5 ayda 4 bin öğrenciye ulaştı

Kitaba ulaşamayan tek bir kişi kalmasın diye hayata geçirilen Gezici Kütüphaneyle de kütüphanelere erişim zorluğu yaşayan yetişkin ve çocuklar, ilçenin farklı noktalarında kitaplara kavuşturuluyor. Gezici Kütüphane pandemi koşullarına rağmen ilçedeki okullara giderek 5 ayda 4 bin öğrenciye ulaştı.

Ayrıca Küçükçekmece Belediyesi, yerel kültürel kimliği kayıt altına almak için ilçede bir envanter çalışması başlattı ve çalışmalar sonucunda oluşturulan 12 eser ile gelecek nesillere kültürel bir miras bırakıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yayınlanan kitaplar şöyle; Güle Güle “Ara Güler”, Nâzım Hikmet’in Ellerinin İzinde, Küçükçekmece Kuşların Evi, Bizim Bakkal, İstiklal Marşı’nın 100. Yılında 100 Sanatçı Ekslibris, Kilometre +24, Kanatlarımdaki Cesaret, Bir Edebiyat Durağı Küçükçekmece, Osmanlı Dönemi Belgelerinde Küçükçekmece, ‘’Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor’’ Cemal Süreya, ‘’Son Fasılda Bir Ömür’’ Yahya Kemal Beyatlı ve Benim Koleksiyonum.

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