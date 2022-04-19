Küçükçekmece’de Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Küçükçekmece Belediyesi’nin eski Ramazanları aratmayan açık hava etkinliklerine ilçe halkının yoğun ilgisi devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi’nin Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri Küçükçekmecelilerin büyük ilgisiyle devam ediyor. Eski Ramazanları aratmayan birbirinden güzel etkinlikleri açık havaya taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, tasavvuf müziğinden gölge oyunlarına, konserlerden tiyatro gösterilerine kadar birbirinden renkli ve eğlenceli programları ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturuyor.

“Önümüzdeki 11 ayın da dayanışma, sevgi, hoşgörü, sabır içerisinde geçmesini temenni ediyorum”

Etkinliklerde Küçükçekmecelilerle bir araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, vatandaşlarla sohbet ederek, “Önümüzdeki 11 ayın da Ramazan ayı gibi dayanışma, sevgi, hoşgörü, sabır içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Biraz da olsa Ramazan ayında bu meydanda dinlenmenizi, eğlenmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda katkı sunan bütün Küçükçekmecelilere teşekkür ediyorum. Her Ramazan’da, her etkinlikte buraya geliyorsunuz ve yapmış olduğumuz etkinliklere renk katıyorsunuz. Şimdiden Ramazan Bayramınız mübarek olsun” diye konuştu.

Fevzi Çakmak Meydan’da 7’den 70’e etkinlik

Çocukların unutulmadığı Ramazan etkinliklerinde aileler konser ve sema gösterilerinde vakit geçirirken çocuklar da Hacivat- Karagöz, Kavuklu -Pişekar, Meddah, jonklör, İbiş ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğlenip Ramazan’a özel gölge oyunlarını izliyor. Tasavvuf müziğinin birbirinden özel isimlerinin yanı sıra 1 Mayıs’ta Ayşe Sağyaşar Fevzi Çakmak Meydanı’nda sahne alacak.