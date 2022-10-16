Küçükçekmece’de 11 ülkeden 90 sanatçının eserlerinin yer aldığı gravür sergisi açıldı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 11 ülkedeki 90 sanatçının eserlerinin bulunduğu “Benim Adım Gravür” adlı sergi açıldı. Serginin açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bizim ilçemizden böyle dünyaca ünlü sanatçıların olması ve onların bu sanatlarını Küçükçekmece’de sergide tercih etmesi bizim için gurur ve onur verici bir durum” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi’nin öncülüğünde dünyaca ünlü sanatçı Fatih Mika’ya ve 11 ülkeden 90 öğrencisine ait eserlerin bulunduğu “Benim Adım Gravür” sergisi açıldı. Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki serginin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ünlü sanatçı Fatih Mika ve sanatseverler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Başkan Çebi ve Fatih Mika, eserlerin bulunduğu salondaki gravürleri inceledi.

Açılışta konuşan Başkan Çebi, “Bizim ilçemizden böyle dünyaca ünlü sanatçıların olması ve onların bu sanatlarını Küçükçekmece’de sergide tercih etmesi bizim için gurur ve onur verici bir durum. Dünyanın çeşitli yerlerinde 90 öğrenci Küçükçekmece’nin adını biliyor. Burada böyle bir serginin açıldığını biliyor. Bir ülkeyi ve dünyayı değiştirmek istiyorsanız önce insanı değiştirmelisiniz. İnsanı değiştirmenin belki de en etkili noktalarından biri sanat, sanat ve eğitim. Ben bu iki şeyi önemsiyorum. Sanatseverlerimiz yanlarında birkaç kişi de getirerek bu sergiyi gezsinler” dedi.

Dünyaca ünlü gravür sanatçısı Fatih Mika ise, “Bu sergi benim son 8 yıllık Fransa Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki hocalarımın bir ürünü. 11 ülkeden 90 öğrencinin eserleri var. 2 tane de benim gravürüm var. Küçükçekmece Belediyesi, benim son sekiz emeğime tanıklık etti. Çok mutluyum. Böyle bir serginin burada gerçekleşmesi, burada yaşayan genç kuşaklara da bunun olabileceğini gösteriyor. Onlar da günün birinde bunu yapabilirler” diye konuştu.

İtalyan Büyükelçiliği, İtalyan Konsolosluğu ve İtalyan Kültür Ofisi’nin de desteklediği sergi, 20 Kasım tarihine kadar Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.