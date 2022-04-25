“Küçük Hanımlar Küçük Beyler Festivali” etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali” oyuncuları, Ankara’daki açık hava etkinliklerine katıldı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali” 25-30 Nisan tarihleri arasında küçük sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamına anlam, coşkusuna coşku katmak için yola çıkan Devlet Tiyatrolarının düzenlediği festivalde bu yıl, 7 ülkeden 14 farklı oyun tam 71 kez küçük sanatseverler için perde açacak.

Bu çerçevede bugün Anıtkabir ziyaretini gerçekleştiren Küçük Hanımlar Küçük Beyler, ardından konuk tiyatro grupları, Devlet Tiyatroları sanatçıları, yöneticileri, basın mensupları ve farklı okullardan gelen yüzlerce küçük sanatseverin katılımıyla Kuğulu Parktaki açık hava etkinliklerine katılım sağladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte tahta bacak şovu yapıldı, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve çocuk bandoları çeşitli eserler seslendirdi. Etkinliğe davetliler ve mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterirken bazı katılımcılarsa şarkılar eşliğinde dans etti.

“Sanat yoluyla bir barış köprüsü kuruyoruz, bir dostluk kuruyoruz”

Festival hakkında detayları paylaşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, festivali 16 yıldır düzenlediklerini, bu yıl 17’ncisini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Hem yurt içindeki tiyatrolarımızı, Devlet Tiyatrolarımızı davet ediyoruz hem de yurt dışından beğendiğimiz çocuk oyunlarını davet ediyoruz. Yaklaşık bir hafta süren bir festival. Ankara’nın, çocukların çok ilgi gösterdiği, çocuklarla beraber büyüklerin de takip ettiği çok önemli bir festival. Ankara’daki yaklaşık 10 sahnemize bu oyunları yerleştirdik. Her oyun 4 temsil gerçekleştiriyor. Hem yurt içinden hem yurt dışından gruplarımız var. Böylelikle çocuklarımız hem yurt dışındaki akranlarının yaptığı, tiyatroların yaptığı oyunları görmüş oluyor hem de biz kendi kültürümüzü, kendi edebiyatımızı, kendi sanatımızı yabancı ülkelerin oyuncularıyla tanıştırmış oluyoruz. Sanat yoluyla bir barış köprüsü kuruyoruz, bir dostluk kuruyoruz. O yüzden aynı zamanda sanat yoluyla bir bilgi, kültür akışı da var. Onun için çok önemli bir festival ve başarıyla sürüyor” diye konuştu.

“Okulda ders işlemekten daha iyidir”

Festivale gelen Kazım Karabekir İlkokulu öğrencisi Ahmet Efe Kaygusuz, duygularını, “Güzel aslında çünkü Atatürk’ün bu bayramı bize armağan etmesi, vatanımızı kurtarmamız elbette iyi. Zaten sadece Türklere değil bütün dünyaya armağan ettiği için bu güzel bir etkinlik. Bütün dünya adımızı duyduğu için bu da genellikle iyi bir konuşma oluyor. Genellikle okulda ders işlemekten daha iyidir. Tiyatroyu severim. Biraz soğuk olması lazım havanın çünkü çok sıcak ama şu an çok tercih etmem” sözleriyle ifade ederken okulun bir diğer öğrencisi Melike Ünal ise “Çok mutluyum, çok tatlıydı. Buraları çok sevdim. Çok güzel kutladık, çok eğlendik. Çok mutluydum” dedi.

25-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde ‘Sosyal Sorumluluk Projeleri’ de yer alıyor. İçerisinde tiyatro oyunları ve atölye çalışmalarının olacağı etkinlikleri usta sanatçılar Küçük Hanımlar ve Küçük Beylerle paylaşacak.