Sinemanın şairi olarak bilinen Kieślowski doğum gününde Google tarafından da unutulmadı. Polonyalı yönetmen ve senarist Kieślowski ölümünden sonra bile onlarca ödül aldı ve dünyanın en iyi yönetmenleri arasına dahil edildi. Belgeseller, filmler ve daha niceleri Kieślowski’nin ardında bıraktığı ölümsüz eserler oldu.

Krzysztof Kieślowski kimdir, neden öldü?

27 Haziran 1941’de dünyaya gelen Polonyalı film yönetmeni ve senaryo yazarı olan Kieślowski 1996’da hayatını kaybetti. En bilinen filmleri Üç Renk üçlemesi (1993–1994), Dekalog (1989) serisi ve Véronique’in İkili Yaşamı (1991) adlı filmidir.

Kieślowski kariyeri boyunca Cannes Film Festivali Jüri Ödülü (1988), FIPRESCI Ödülü (1988, 1991) ve Ekümenik Jüri Ödülü (1991); Venedik Film Festivali FIPRESCI Ödülü (1989), Altın Aslan (1993) ve OCIC Ödülü (1993) ve Berlin Uluslararası Film Festivali Gümüş Ayı (1994) dahil olmak üzere sayısız ödül aldı ve 1995 yılında En İyi Yönetmen ve En İyi Yazma dallarında Akademi Ödülü adayı oldu. Kieślowski, 2002 yılında British Film Institute'ün Sight & Sound dergisinin modern zamanların en iyi on yönetmeni listesinde ikinci sıraya yerleştirildi.

1996 yılında Varşova’da hayatını kaybeden Krzysztof Kieślowski kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Kieślowski kalp ameliyatı olduktan kısa bir süre sonra hastanede hayatını kaybetti.