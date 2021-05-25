Kripto para yatırımcılarını uyardılar: Takip etmeyin kaybedersiniz

Bitcoin, Dogecoin ve diğer kripto para birimlerinin değeri son haftalarda yüzde 40’tan fazla düştü. Bu düşüşe Musk'ın etkisinin büyük olduğu iddia ediliyor.

Musk'ın bir televizyon programında Dogecoin için üçkağıtçılık diyerek şaka yapmasıyla, Bitcoin’in çevreye olan zararını vurgulamasıyla, yanlış anlaşılmaya müsait tweet’lerinin bitcoin yatırımlarını elden çıkaracağı olarak yorumlanmasıyla kripto para yatırımcılarını diken üstünde tutuyor.

"ENDİŞELENMELİSİNİZ"

CNN Business’e konuşan kripto platformu Celsius’un CEO’su Alex Mashinsky, Musk’ı körü körüne takip edenlerin çok para kaybettiğini, bu paraların asla geri dönmeyebileceğini “Kripto camiası bu varlıkları ve değerlerini anlatırken daha sorumlu davranmalı. Uzmanlar kurumsal ilgi nedeniyle bir daha bitcoin piyasasında düşüş görmeyeceğimizi söyleyip durdu. Böyle şeyler duyduğunuzda endişelenmelisiniz.” ifadeleriyle açıkladı.

Musk’ın kripto paralarla ilgili düşünceleri üzerine yorum istenen Tesla şirketi, CNN’i yanıtsız bıraksa da bu arada Musk yine dün yeni bir tweet attı. Ünlü ‘Jaws‘ filminin afişini dogecoin’e uyarladığı paylaşımında “Bir daha asla dolar kullanmayacaksınız” yazıyordu. ‘Doge‘ afişinde köpekbalığı yerine doları yemek üzer olan köpek vardı.