Kralın babasına ait anıt mezar koruma altına alındı

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Arsemia Ören Yeri’nde bulunan, Kommagene Uygarlığı’nın en önemli kralı Antiochos’un babası Mithridates Kallinicos’a ait anıt mezarın girişi demir parmaklıklarla koruma altına alındı.

Kommagenelilerin yazlık başkenti ve en önemli askeri üssü konumunda olan Arsemia Ören Yeri’nde, Kral Antiochos’un babası Mithridates Kallinicos’un anıt mezarına giden tünel girişinin yıllardır korumasız olduğunu belirterek, yazılı ve görsel medyada yaptıkları çağrıların yerini bulduğunu ifade eden Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu Üyesi ve Turizm Eski Müdürü Mahmut Arslan, konu hakkında yaptığı açıklamada, “1960’larda Alman Arkeolog Epigraf F. Karl Dörner o günün şartlarında ancak 158 metre kazabildiği için dağın derinliğine inen anıt mezar merdivenleri yıllardır korumasızdı. Büyük bir ayıp olarak görünen bu görüntü gelen ziyaretçilerin de tepkisine neden oluyordu. Bir demir parmaklık bu ayıbı kapattı. Yazılı ve görsel medyada yaptığımız çağrılar yerini buldu. Müze müdürümüz ile yaptığımız görüşmeden sonra girişlerin engellenmesi için giriş demir parmaklıkla kapatıldı. Müze Müdürümüz Mehmet Alkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.