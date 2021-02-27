Kraliçe Elizabeth’in adına basılan tüm paralar tek kitapta toplandı

Kraliçe 2’nci Elizabeth’in adına basılan tüm paralar 600 sayfalık tek bir kitapta toplandı. 2 buçuk yılda tamamlanan kitap kraliçenin 35 ülkede adına basılmış paraların bin 800 görselinden oluşuyor.

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in üzerinde resmi bulunan adına basılmış tüm paralar 600 sayfalık tek bir kitapta toplandı. Bin 800 görselden oluşan katalokta, paraların ölçülerinin o dönemdeki paraya baskı yetkisi veren müdürler ile paraların güncel fiyatları ayrıntılı olarak yer alıyor.

Nümismat Özgür Honça tarafından 2 buçuk yılda oluşturulan kitapta kraliçenin 35 ülkede adına basılmış tüm paraları bulunuyor. Nümismat Honça konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Honça, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in bulunduğu kataloğun bugüne kadar kraliçenin üzerinde resmi olan 35 ülkedeki adına basılmış tüm paralardan oluştuğunu belirterek, "Örnek ve renk denemeleri olan paralarda kataloğa eklenmiştir. Katalok bin 800 görselden oluşmaktadır. Paraların ölçüleri o dönemdeki paraya baskı yetkisi veren müdürler ve paraların güncel fiyatları ayrıntılı belirtilmiştir. Çalışmam 2 buçuk yıl kadar sürdü. Uzun zamandır koleksiyon yapmaktayım. Bu eksikliği gördüğüm için kitabı tamamladım. Banknot üzerine koleksiyonu yapılan en büyük ilgi Elizabeth koleksiyonuna gösterilmektedir. Aynı zamanda dünyada tüm paraların toplandığı tek kitap olma özelliği taşımaktadır. İngilizce hazırlanan kitap, yurt dışına görücüye çıkacak olan ilk koleksiyon kitabım. Bir örneğini de Kraliçe 2’nci Elizabeth’e hediye olarak göndereceğim" ifadelerini kullandı.