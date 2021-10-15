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Kraliçe Elizabeth adına bir balmumu heykeli daha

İngiltere'de bastonla yürümesi gündemde olan Kraliçesi II. Elizabeth'in (95) balmumu heykeli at arabası eşliğinde Madame Tussauds müzesine götürüldü.

Kültür Sanat 15.10.2021, 10:57 15.10.2021, 11:08
Kraliçe Elizabeth adına bir balmumu heykeli daha

Kraliçesi II. Elizabeth'in (95) balmumu heykeli İngiltere'de yapılarak Blackpool'daki Madame Tussauds müzesine konuldu. Elizabeth'in balmumu at arabası eşliğinde cadde ve sokaklardan geçerek müzeye götürüldü.
Elizabeth'in geçtiğimiz günlerde Galler Parlamentosuna giderken bastonla yürümesi gündem olmuştu.

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