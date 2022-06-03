Kozan’da tarihi sokaklar kurtuluş etkinlikleri ile şenlendi

Adana’nın Kozan ilçesinde ilk kez düzenlenen Kurtuluş etkinliklerinde esnaf, tarihi sokaklarda festival havası yaşıyor.

Aşağı ve yukarı çarşıda kurulan stantlar ile kadınların ilmek ilmek işledikleri el emeği ürünler, geri dönüşüm ürünler, Kozan Kalesi’nin eteklerini saran ciğer ve kebap dumanları ile kentte adeta festival havası yaşanıyor.

Tarihi sokaklar 7’den 70’e vatandaşlar ile dolup taşarken stantların hazırladıkları gösteri grupları ve fotoğraf stantları yoğun ilgi görüyor. Kadın girişimcilerin yoğun katılım sağladığı gözlenen sokaklarda Tarlada üretim yapan genç çiftçiler de ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bölgeye özgü sıkma, şalgam, Kozan ciğeri, Nar şurubu, ve portakal çiçeklerinden oluşan lezzetler beğeniye sunulurken yöresel lezzet stantları da ilgi görüyor.

4 Haziran’da sona erecek olan etkinliklerde esnafın yüzünün güldüğünü söyleyen Dilara Kubat, “Kendim şalgam üretiyorum. Etkinlikler çok güzel oldu. Kentte festival havası var” dedi.

Evde el işi ile hediyelik ürünler tasarlayan Mesude Güvercin "Evde ürettiğim nakış ürünlerini satışa sundum. Hem eğleniyoruz hem de ev ekonomimize katkı sunuyorum” diye konuştu.

Kadın girişimci Fatma Çoban ise aşırı sıcak olmasına karşın ilginin yoğun olduğunu belirtti. Tarihi çarşıda kebapçılar da mangallarından dumanları yükseltirken ”Kozan’a gel ciğeri ye” ciğer ve kebabın Kozan’da lezzetinin ayrı olduğunu belirtti.

Esnaflar, kurtuluş etkinliklerinin festival havasında yaşandığını belirterek 4 Haziran’a kadar ziyaretçilerini beklediklerini kaydettiler.