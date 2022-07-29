Koyunhisar Zaferi’nin 720. yıldönümü kutlandı

Koyunhisar Zaferinin 720. Yıldönümü ve Aydoğdu Bey’i Anma Törenleri Bursa’nın Yenişehir ilçesinde gerçekleşti.

Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Koyunhisar Zaferinin 720. Yıldönümü ve Aydoğdu Bey’i Anma Törenleri yoğun katılım ile yapıldı. Mehter ekibinin gösteri ile başlayan Koyunhisar Zaferinin 720. Yıldönümü etkinliklerine AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Yenişehir Belediye Başkan Davut Aydın, Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, Garnizon Komutanı Alpay Kadri Bahtiyar, MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Cemal Ersoy, siyasi partilerin ilçe başkanları yönetim kurulu üyeleri, STK ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yenişehir Belediye Başkan Davut Aydın, “Osmanlı’nın Bizans İmparatorluğu’na karşı kazandığı ilk büyük zafer ve Beylikten Devlet olma yolunda attığı önemli bir adım olan Koyunhisar Zaferinin 720. yıldönümünü kutluyor, bu önemli zaferde şehit olan Osman Gazi’nin yeğeni Aydoğdu Beye ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim” diye konuştu.