Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. sezonunda Fark Yaratan seçilen “Okumak Yolda Olmaktır” projesi, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki köylere kitap ulaştırmak amacıyla Nusrettin Biçer ve Abdulkadir Korkmaz’ın çabalarıyla hayata geçiriliyor. Sabancı Topluluğu çalışanları, 8 Eylül UNESCO Dünya Okuma-Yazma Günü’nde “Köylere Kitap Çocuklara Yeni Bir Dünya” diyerek Okumak Yolda Olmaktır projesine 1.000 kitap bağışı yaptı.

“Okumak Yolda Olmaktır” projesi, 1950’li yıllarda eşek sırtında köylere kitap götüren ve “Eşekli Kütüphaneci” olarak bilenen Mustafa Güzelgöz’ün hikayesinden ilham alan iki sınıf öğretmeni tarafından başlatıldı. İkinci el bir minibüsü gezici kütüphaneye dönüştürerek Şanlıurfa’nın köylerini ziyaret eden öğretmenler, projeleri ile çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor. Düzenli olarak 8 köye ulaşan gezici kütüphane, çocukları sadece kitaplarla değil, kukla, bilim ve sanat atölyesi gibi etkinliklerle de buluşturuyor. Köyleri iki haftada bir tekrar ziyaret ederek çocuklardaki kitap okuma alışkanlığını pekiştirmeyi hedefleyen ve çocukların gelişimlerini takip eden öğretmenler, ilerleyen dönemlerde daha fazla sayıda gönüllü öğretmen ile Suruç’taki tüm köy okullarına ulaşmak istiyor.

Toplumun kalkınmasında öğretmenlere kilit görevler düştüğünü belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan: “Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. sezon Fark Yaratanlarından biri olan ‘Okumak Yolda Olmaktır’ projesi ile çocukların gelişimi için yola çıkan çok değerli iki öğretmene destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sabancı Vakfı olarak kurulduğumuz günden bugüne toplumsal gelişmenin sağlanması için eğitimde fırsat eşitliğinin olmazsa olmaz olduğu inancıyla hareket ediyoruz. Bir toplumun kalkınmasında öğretmenlere kilit rol düşüyor. Dokunduğu hayatları değiştiren, dönüştüren ve geliştiren öğretmenler var olduğu sürece toplumun da güçleneceğine gönülden inanıyoruz. Bu inançla, sınıf öğretmenleri Nusrettin Biçer ve Abdulkadir Korkmaz’ın Şanlıurfa’da köy köy gezerek, ikinci el bir minibüsü gezici kütüphaneye dönüştürüp çocuklara ulaşmaları ve onların hayatlarına dokunmaları bizlere umut aşılıyor. Kitap okumak her çocuğun hakkıdır düşüncesiyle biz de UNESCO Dünya Okuma-Yazma Günü’nde Fark Yaratanımız seçilen öğretmenlere kitap bağışı ile destek olmak istedik. Bu projeyi Sabancı Topluluğu çalışanlarına duyurmamızla birlikte 1 hafta gibi çok kısa bir sürede 1.000 kitap toplanmasının mutluluğunu yaşadık. ‘Okumak Yolda Olmaktır’ projesinin daha fazla insana ulaşmasını, kitap sevgisini aşılamak için gösterdikleri yoğun çabanın başkalarına da ilham olmasını diliyoruz” dedi.

Proje Sabancı Üniversitesi öğrencilerinden de ödül aldı

“Okumak Yolda Olmaktır” projesinin Sabancı Üniversitesi öğrencileri tarafından da ayrıca ödüllendirildiğini belirten Nevgül Bilsel Safkan, “Fark Yaratanlar Programı’nın bu seneki hedeflerinden biri gençlerle olan etkileşimi artırmak, gençleri de fark yaratmaya teşvik etmekti. Bu sebeple 11. sezonda bir ilke imza atarak seçim sürecine Sabancı Üniversitesi’nde Toplumsal Duyarlılık Projesi dersine katılan 600 öğrenciyi de dahil ettik ve ‘Okumak Yolda Olmaktır’ projesi öğrenciler tarafından en çok ilgi gören projemiz oldu. Sabancı Üniversitesi Özel Ödülü’nün de sahibi olan bu projenin gençler tarafından seçilmesini çok kıymetli buluyoruz. Genç neslin eğitimde fırsat eşitliğine önem vermesi ve çocuklara kitap sevgisini aşılayan bir projeye yoğun ilgi duymaları bizleri toplumun geleceği için daha da umutlandırıyor” dedi.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009 yılından bu yana 43 şehirden 195 Fark Yaratana ulaşarak, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikâyelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla yeni sezonunda da topluma örnek bireyleri desteklemeye devam eden programa başladığı günden bu yana 4.000’e yakın kişi ve kurum aday gösterildi ve şu ana kadar 195 "Fark Yaratan" seçildi. Fark Yaratan videoları, Türkiye ve yurtdışında 35 milyon izlenme rakamına ulaştı.

“Okumak Yolda Olmaktır” projesinin hikayesi www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org internet sitelerinin yanı sıra Facebook, Twitter ve YouTube’dan da izlenebiliyor.

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