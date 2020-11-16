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Köy meydanında 1500 yıllık taş

Bursa’nın İznik ilçesinde köylülerin üzerine oturdukları tarihi yazıtın Roma dönemine ait ve 1500 yıllık olduğu ortaya çıktı. Köy sakinlerinden birisi tarihi taşı sosyal medya hesabından paylaşınca Müze Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kültür Sanat 16.11.2020, 10:49
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Köy meydanında 1500 yıllık taş

İznik'e bağlı Çiçekli köyünde meydanda bulunan taşın tarihi eser olduğu bir vatandaşın sosyal medya hesabından paylaşmasıyla anlaşıldı. Üzerinde yazıt bulunan ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen eser köy meydanında atıl bir şekilde duruyordu. Köyde çiftçilik yapan Hüseyin Saygın, sosyal medya hesabından tarihi eserin durumunu paylaştı. Paylaşım bir anda UNESCO'ya aday tarihi kentin gündemi haline geldi ve paylaşım rekoru kırdı.

"Acilen müzeye götürülmeli"

Köy sakinlerinden Hüseyin Işık, “Yıllardır burada olduğunu biliyoruz. Bunun yeri müzedir. Sokaklarda kalmasın, buralarda heba oluyor. Bunun üzerine oturuluyor. Yazık” dedi .
Köy Muhtarı Hasan Yakşi ise, “Bu taş köyümüzün simgesi haline gelmiştir. Bu taş köyümüz tarafından yıllar önce kullanılıyordu. İçerisinde buğday ve mısır dövülüyor un çıkarılıyordu. O zaman buralarda değirmen yoktu. Bu taşı köyümüzün simgesi olarak meydan da sergilemek istiyoruz. Bunun gibi bir kaç yerde de taş olduğu söyleniyor. Bunları da bulursak sergileyeceğiz. Köyümüzü tanıtacağız” dedi.
Müze Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

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