Köy ağaları hayır için kıran kırana yarıştı

Bursa’da ağalık müzayedesinde bir buzağı 42 bin 500 lirayla liraya alıcı buldu.

Büyükorhan ilçesinin Yenice köyünde köy ağalığını almak için adaylar kıyasıya yarıştı.

Kıran kırana geçen yarışta müzayedeye çıkan buzağıya 42 bin 500 lirayla en fazla parayı veren Mustafa Demir sahip oldu.

Yenice Köyü Gençlik Derneği Başkanı İsmail Yıldırım, ’’Köyümüz tarihinde çok eskiden beri köy hayırları oluyordu. Kırsaldan şehirlere göç başladıktan sonra bu geleneklerimiz kaybolmaya başladı. 2 yıldır korana virüsten dolayı gerçekleştiremediğimiz köy hayrımızı, bizler gençlerimizle birlikte bu gelenekleri tekrar yaşatmaya karar verdik. Köy hayırları insanlar arasında kaynaşmaya, komşuluğun güçlenmesine büyük katkı sağlıyor. Yıllardır köyümüzde de her hayırda köy ağalığı yarışı oluyor. Bu sene köy ağamız Mustafa Demir ağabeyimiz olmuştur. Bu kültürleri yaşatmak çok önemlidir, bizden sonraki kuşaklara da bunu aktarmak bizim görevimizdir" dedi.