Kosova’nın bağımsızlığının 14. yılı Bayrampaşa’da kutlandı

Bayrampaşa Belediyesi, Kosova’nın bağımsızlığının 14. yılını görkemli bir programla kutladı. Programa ev sahipliği yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşa denince akla Balkanlar, Balkanlar denince akla Bayrampaşa gelir. Dost ve kardeş ülke Kosova’nın bağımsızlığının 14. yılı kutlu olsun” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl bağımsızlığının 14. yılını kutlayan Kosova için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde özel bir program düzenledi. Program Türkiye ve Kosova milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Protokol konuşmaları ve folklor gösterisiyle devam eden programda; İmran Salkan, Grup Besa, Mecit Şenol ve Serhat Nişli konser verdi. Başkan Atila Aydıner’in ev sahipliği yaptığı programa Kosova’nın İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaıu, Arnavutluk’un İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Danışmanı Onur Canhasi, Kosova’nın İstanbul Başkonsolosluk Müsteşarı Petrit Prekazi ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile çok sayıda davetli katıldı.

"Kosova ecdadımızın bize emanetidir"

Programda konuşan Başkan Atila Aydıner, “Kosova, şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı değerli bir mirastır. Kosova’nın bu günlere gelmesi kolay olmadı. Kosova bağımsızlık yolunda büyük acılar çekti, sürekli mücadele verdi ve zoru başararak 2008 yılında bağımsız oldu. Türkiye, Kosova’yı ilk tanıyan ve destekleyen ülkelerin başında geldi. Bizim Kosova ile bağlarımız ve bağlantılarımız Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Kosova, tam 524 yıl boyunca Osmanlı idaresinde refah ve huzur içinde yaşadı. Bugün Bayrampaşa denince akla Balkanlar, Balkanlar denince akla Bayrampaşa gelir. Dost ve kardeş ülke Kosova’nın bağımsızlığının 14. yılını işte böyle bir ilçede Bayrampaşa’da kutluyoruz” dedi.

Kosova uzun mücadelelerin ardından 17 Şubat 2008’de bağımsızlığına kavuşmuştu.