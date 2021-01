Koruyucu (MACHINE GUN PREACHERS ) filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

2011 yılında yapılmış filmin yönetmen koltuğunda MARC FORSTER oturuyor. Oyuncular ise GERARD BUTLER ve MICHELLE MONAGHAN

Koruyucu (MACHINE GUN PREACHERS) filminin konusu nedir?



Eski bir uyuşturucu satıcısı olan Sam Childers (Butler) inanılmaz bir ruhani değişim geçirerek hayatını sonuna kadar etkileyecek bir karar verir: Savaşın paramparça ettiği Doğu Afrika'ya yolculuk. Dile getirilemeycek kadar korkunç olaylara şahit olan Childers, burada hayatta kalma savaşı veren çocukları kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına onları korumaya karar verir. Bölgedeki bütün gücü ellerinde tutan, ikili oynayan askeri güçlere karşı savaş açar ve kaçırılmış küçük çocukları kurtarmak üzere düşman hattına doğru yola koyulur. Hem blgedeki hem de içindeki barışı sağlayabilecek midir?

