Koronavirüse karşı verdiği savaşı seslendirdiği türküyle anlattı

Sosyal medya hesabından "Günler sonra can dostumla hemhâl olduk! “Benim tadım tuzum, sesim yerine gelmeye başladı dediğimde, o da ne duruyoruz o zaman hadi dostlara seslenelim dedi. Günlerdir bu türküye sarıldım dinledim, hatalar affola. Sonunda sürprizimiz var sazım ve ben tüm dostlarımın kalbinden gönlünden öptük selam gönderdik..." notuyla paylaşım yapan Beyoğlu'nun türküsü oldukça beğenildi.