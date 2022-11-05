Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Bursa’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2.’si düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ne Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bursa protokolü katıldı. Gala gecesinde dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. Gecede sahne alan Anadolu Ateşi Dans Grubu ise yaptığı gösteriyle nefesleri kesti.

Bursa’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali galasına katılım oldukça yoğundu. Gecede Anadolu Ateşi Dans Grubu sahne alırken, yaptıkları şovlarla seyircilerden tam not aldı. Geceye başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılırken beraberinde Bursa protokolü de yerini aldı. Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilen törende festival sonucu dereceye giren finalistler ödüllerini aldı. Gecede konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ’’Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu festivalin fikir aşamasından beri ilk düşüncemiz, sinema perdesi üzerinden kültür zenginliğimizi ortaya koymak; bunu mümkün olan en yüksek katılım, dolayısıyla çeşitlilik içinde yapmaktı. İlk yıl 13 ülkeydik, 42 sinema eseri seyirciyle buluşmuştu. Bu yıl 17 ülkeden 52 eser ile çıtamızı yükselttik. Katılımcı sayısının 148’e çıkmış olması, Türkiye’den de 300’ü aşkın sinema sektör temsilcisinin iştiraki, daha ikinci yılda geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok değerlidir. İnşallah bir sonraki festivalde bu rakamların da üstüne çıkacağız. Türk töresinin, gelenek ve göreneğinin bir abidesi olan Korkut Atamız, sözüne kopuzu yaren eder, öyle konuşurdu. Boy boylar, soy soylardı. Sanat ve zanaat, bilgenin dili ve eseri olduğunda en değerli yapıtlar ortaya çıkar, en geniş kitleye ulaşır, gönüllerde ve zihinlerde yer eder. Korkut Ata’nın kopuz çalmaya başladığında rüzgârın durduğu, dağların yerinden doğrulduğu, kuşların uçmayıp havada kaldığı ve suların akmaz olduğu menkıbesi, bu hususta halkımızın yaptığı eşsiz bir betimlemedir. Bu betimleme aslen Korkut Ata’nın manevi mertebesini resmetse de insanla birlikte bütün tabiatın onun söylediklerine kulak vermesi bana evrensellik olgusunu da çağrıştırır. Üstelik zaman, mekân ve olaylar değişse de Dede Korkut’un beslendiği değerlerin değişmemesi, evrenselliğin en doğru tanımını bizlere göstermektedir. Evrensellik özünden, değerlerinden kopmak değildir. Aksine onlara bağlı kalabilmektir. Farklılığınla evrenselliğe erişiyorsan değerlisindir. Herkes gibi olmaktan ziyade herkese örnek ve öncü olmak esastır." diye konuştu.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Unutmayalım, ağacın kökü toprağın derinine ne kadar iniyor, ne denli geniş alana yayılıyorsa boyu ve görkemi o kadar büyük, dallarının gölgesi o denli kapsayıcı olur. Bu gerçeği festivalimizde de tecrübe ediyoruz. Bakınız bu yıl ’Doğa’ teması ile düzenlenen festivalde sanatçılarımız, sahibi değil parçası olduğumuz dünyaya dair bizlere yepyeni pencereler açtılar. Aslımızı bildiğimiz ve algımızı mümkün olduğunca geniş tuttuğumuz müddetçe, kendimizi anlatmamız ve anlaşılmamız o denli kolay olacaktır diye düşünüyorum. Ve bizim, dünyaya söyleyecek çok şeyimiz var. Sanatı, sinemayı tercüman kıldık; konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Bu yıl Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ile ‘Türk Dünyası Sinema Zirvesi’nin de ikincisi gerçekleştirdik. Dün yapılan zirvede kültürel ve sanatsal iş birliği olanaklarını değerlendirmek adına güçlü bir irade ortaya koyulmuştur. Müşterek tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerimizin güçlendirilmesi amacımıza sinema ile nasıl hizmet edebiliriz sorusunun cevaplarına dair fikir alışverişi yapılarak yol ve yöntem belirlenmiştir. Geçen yıl imzaladığımız deklarasyon ile ortaya koyduğumuz ortak adımların bir an önce atılması arzusundayız. Fikirleri inşallah hızlıca eyleme ve esere dönüştüreceğiz. Bu yıl hepsinden önemlisi, attığımız ve atmakta olduğumuz adımların güvencesi olan gençlerimiz kendilerini gösterme imkânı bulmuştur. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Tataristan’dan ikişer öğrencimizi Türkiye’de ağırladık. Buradaki arkadaşları ile beraber, 1’er dakikalık belgesel filmler çektiler. Bunlar 10 dakikalık bir belgesel yapıta dönüştü. Ben bu çalışmada öğrencilerimize rehberlik eden, yol gösteren herkese teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. Unutmayın, başarı ve başarısızlık aynı yolda yan yana ilerler. İkisini de doğru şekilde yaşamayı ve aşmayı bilin ki bu duygular sizi bir noktada durdurmasınlar. Sürekli ilerleme azminiz olsun. Yolunuzda sabırlı, inatçı ve daima arayışta olun. Bu bilinçle geçen yılların ardından geriye dönüp baktığınızda, yaşadığınız ve yaptığınız her şeyin bir kazanç olduğunu göreceksiniz. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum."

"Bu akşam "Uzun Metraj Kurmaca Film", "Belgesel Film", “Vefa” ve “Onur Ödülü” kategorilerinde toplam 16 ödül sahiplerini bulacak. Ben şimdiden yarışmalarda ödüle layık görülen eserlerin sahiplerini senaristinden yönetmenine, oyuncusundan teknik ekibine kadar ayrı ayrı kutluyorum." diyerek şöyle devam etti:

"Vefa ve Onur Ödülü sahiplerine ise vakfettikleri bir ömürlük zaman, ortaya koydukları eserler, sundukları katkı ve destekler için en kalbî saygı ve şükran duygularımı sunuyorum. Bu ödüllerin ötesinde, sanatın çatısı altında bu heyecan verici birlikteliği mümkün kılan bütün katılımcılarımıza, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yine Türk dünyasının ve tarihi bağlarla asırları paylaştığımız coğrafyaların kültür ve gönül beraberliğini sağlayan değerli mevkidaşlarıma, heyet başkanlarımıza, genel sekreterlerimize, ilgili bütün kurum ve kuruluş yetkililerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da gerçekleşen 5 günlük bu kültür ve sinema şöleni şimdilik sona eriyor. Elbette bu bir veda değil. Daha fazla katılımcı ve daha fazla film temennisiyle, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin üçüncüsünde buluşmak için sözleşiyoruz sadece. Dilerim ki bu sanat çatısı altında birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yerli karadağlarımız yıkılmasın, gölgelice kaba ağacımız kesilmesin inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum.’’