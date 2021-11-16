‘Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali' ilk kez İstanbul'da yapılacak.

13 ülkeden 42 filmin katılacağı ve Türk Cumhuriyetlerinden 200'ü aşkın yapımcı, yönetmen ve oyuncunun bir araya geleceği zirveyle sinemanın kalbi İstanbul'da atacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sosyal medya hesabından festivalin tanıtım filmini yayınladı. Etkinliğin film gösterileri, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi sinema salonlarında ücretsiz gerçekleştirilecek.