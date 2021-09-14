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Koray Avcı’nın babası toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Koray Avcı’nın babası toprağa verildi.

Kültür Sanat 14.09.2021, 13:53
Koray Avcı’nın babası toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Koray Avcı’nın babası toprağa verildi.

Koray Avcı’nın babası Veysel Medet Avcı, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 55 yaşında hayata gözlerini kapatan Medet Avcı için, bugün Ankara’da bulunan Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Veysel Medet Avcı, Karşıyaka Mezarlığına götürülerek defnedildi.

Babasının cenaze töreninde konuşan Koray Avcı, babası için dua istedi.

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