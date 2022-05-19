Konyaspor’un 100’üncü yıla özel festival programı açıklandı

Konyaspor’un 100’üncü yılına özel düzenleyeceği festival, 11-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Stadyum içi konserler biletli, festival alanı konserleri ise halka açık olacak. Festivali’nin açılış ile kapanışında ışık ve lazer şovlarla mapping gösterileri olacak. Işık ve lazer şovlarla mapping gösterileri olacak.

100 yıllık Çınar olan Konyaspor’un 100’üncü yılına özel düzenleyeceği festival, 11-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak. Mart ayında gerçekleştirilen Gala Gecesi ile 100’üncü yıl etkinliklerine start veren yeşil-beyazlı kulüp, 9 gün sürecek festivalin hazırlıklarına devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, stadyum içerisi ve dışarıdaki etkinlik alanında düzenlenecek konserlerle renklenecek 100’üncü Yıl Festivali’nin açılış ve kapanışında ışık ve lazer şovlarla mapping gösterileri olacak. Festival alanında yer alacak onlarca alışveriş ve gıda standı lunapark ve panayır alanları ile tüm zaman eğlenerek değerlendirilebilecek. Stadyum içi konserler biletli, festival alanı konserleri ise halka açık olacak. Stant kiralamak isteyenler Konyaspor Kulübü’nü arayarak iletişime geçecek.

Yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedeflenen festival programının detayları şöyle açıklandı:

10.00 Festival Stant Alanı Açılış.

16.30-18.30 Festival Alanı Halk Konserleri.

19.30 Stadyum girişi görsel şovlar ve stadyum içerisi konserler.

Konyaspor 100. Yıl Festivali konser programı

11 Haziran: Demet Akalın-Soner Sarıkabadayı -Ece Seçkin.

12 Haziran: Linet-Cengiz Kurtoğlu-Ahmet Şafak.

13 Haziran: Göksel-Manga-Eypio.

14 Haziran: Burcu Güneş-Serdar Ortaç-Kutsi.

15 Haziran: Teoman-Mehmet Erdem-Çağatay Akman.

16 Haziran: Ziynet Sali- Hakan Altun-GökcanSanliman.

17 Haziran: Funda Arar-Kubat-Resul Dindar.

18 Haziran: Ferhat Göçer-Gripin.

19 Haziran: Haluk Levent-Ceza-Aydilge.