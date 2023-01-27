Konya’da asırlık şivlilik geleneği yaşatılıyor

2023 Mevlana yılı olarak ilan edilen Konya’da mübarek üç ayların başlangıcında gerçekleşen asırlık şivlilik geleneği çocuklar için bayram havasına dönüştürüldü. Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, çocuklara geleneklerin yaşatılması adına “Şivlilik Çocuk Bayramı” düzenledi. Etkinliğin ilk gününde 80 bin 507 ziyaretçi katılım sağlarken bu sayının hafta sonunda 500 bini geçmesi bekleniyor.

Konya’da Regaib Kandili’nde geleneksel olarak kutlanan şivlilik haftası binlerce çocuğun fener alayına katılması ile başladı. Şivlilik Çocuk Bayramının kurdele kesimi çocuklar tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğin miniklerin yarıyıl tatiline denk gelmesi çocuklar için adeta karne hediyesi oldu. Türkiye’nin en büyük çocuk etkinliğinde minikler için tiyatrolar, çizgi film kahramanları, palyaçolar, akrobasi grupları, sanal gözlükler ile teknolojik oyunlar, yüz boyama, kum sanatı, ve çamura şekil verme gibi bir çok aktivite bulunuyor. Şivlilik Çocuk Bayramı’na katılan on binlerce çocuğa kuruyemiş, halkalı şeker ve boyama kitaplarının yer aldığı şivlilik çantası dağıtıldı.

“Bu kültürümüzü çocuklarımıza aktarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kadim kültürünü çocuklara anlatmak için Selçuklu Belediyesi ile düzenlemiş oldukları Şivlilik Çocuk Bayramı’na yoğun bir katılım olduğunu belirterek, “Şivlilik, üç ayların başlangıcının çocuklara hatırlattığımız, kandili hatırlattığımız ve akşam fener alayı yaptığımız çok kadim bir gelenek. Bizim çocukluğumuzda bir araya geldiğimiz mahalleyi ziyaret ettiğimiz, büyüklerimizin ellerinden öptüğümüz, üç aylarını tebrik ettiğimiz bir programdı. Bu kültürümüzü çocuklarımıza aktarmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu yıl ara tatile denk gelmesiyle birlikte etkinliklerimizin düzeyi artarak devam ediyor. Selçuklu geleneği olan bu şivlilik etkinliğini geliştirmek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl Milli Eğitim ile birlikte çocuklarıma bir karne hediyesi hazırlayarak ana sınıfı, 1., 2., 3., ve 4. sınıf çocuklarımıza 200 bin şivlilik paketi gönderdik. Onlara üç ayları hatırlatan bir kitapçık, şivliliğin geleneği olan atıştırmalıklar ve çocukların oyun hamuru başta olmak üzere eğlenerek öğrenebilecekleri bir kutu hediye edilmiş oldu. Selçuklu Kongre Merkezi’ndeyiz, buradaki 35 bin metrekarelik alanın tamamı çocuklarımız için etkinlikler hazırlanan bir alana dönüştürüldü. Yarışmalar, tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları, sahne şovlarından oluşan biri dizi etkinlik yapıyoruz. Şivlilik Çocuk Bayramı, Türkiye’nin en büyük çocuk bayramına dönüştü. Katılımdan ve kullandığımız materyalden bunları görüyoruz. Şivlilik Çocuk Bayramımız hayırlı olsun” diye konuştu.

“Şivliliği artık bir bayrama dönüştürüyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya’nın asırlık geleneği şivliliği Selçuklu Kongre Merkezi’nde bütün Konyalılar ile birlikte kutladıklarını söyleyerek, “Geçen yıl ilkini gerçekleştirmiştik, bu yıl da 2.’sini gerçekleştiriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Selçuklu Belediyesi olarak Konyamız’ın asırlık geleneği şivliliği artık bir bayrama dönüştürüyoruz. Burada bütün çocuklarımızla birlikte bu duyguları bütün vatandaşlarımızın yaşamasını arzu ediyorum. Bütün hemşehrilerimizi ve vatandaşlarımızı Şivlilik Çocuk Bayramı’na davet ediyorum” diye konuştu.

Şivlilik Çocuk Bayramı’na katılan çocuklar da, etkinliği çok beğendiklerini, eğlendiklerini ve hediyeler aldıklarını belirtti. Aileler ise, eskiden böyle etkinliklerin olmadığını, çocukların bu yönden çok şanslı olduğunu ve çok mutlu olduklarını ifade ederek, çocuklar için güzel şeylerin hazırlandığı etkinlik için Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür etti.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “Şivlilik Çocuk Bayramı” etkinliğine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sivil toplum kuruluşu üyeleri, şenliğe katılan çocuklar ve aileleri katıldı. Şivlilik Çocuk Bayramı’nda minikler anne ve babaları ile etkinliğin doyasıya tadını çıkartırken Pazar akşamına kadar sürecek etkinliklerde çocuklara on binlerce şivlilik çantaları hediye edilecek.