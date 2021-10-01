Konya GastroFest Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Konya GastroFest, Türkiye’den ve dünyadan önemli şeflerin katılımıyla başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu konseptte dünyada başka bir yemek festivali düzenlemenin mümkün olmadığını belirterek, Konya’dan ve komşu illerden herkesi "Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir" sloganıyla gerçekleştirilen festivale davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak için düzenlediği Konya GastroFest, Kalehan Ecdat Bahçesi’nde “Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir” sloganıyla başladı. Festivalde ilk olarak dünyada adına türbe yapılan tek aşçı olan Hazreti Mevlana’nın aşçısı Ateş Baz-ı Hazretleri Veli Türbesi’nden dualarla tuz getirildi. Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Konya yemek kültürünü ve Ateş Baz-ı Veli Hazretlerini anlatan kısa filmde oynayan yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu konuştu. Dünyanın başka hiçbir coğrafyasında yemek kültürünün bu şekilde tanıtıldığı başka bir festivalin olmadığını belirten Yenişehirlioğlu, “Dünya’nın pek çok coğrafyasını görmüş, gezmiş biri olarak böylesine büyük zenginliği bağrında taşıyan Konya’da olmak ve gastronomi festivalini burada icra ediyor olmak gerçekten çok anlamlı” dedi.

“Bu medeniyeti yaşatmak için çaba sarf ediyoruz”

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın hiçbir şehrinde yemeğin böyle bir kültürle anlatılamayacağını, onun için festivali “Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir” sloganıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek konuşmasına başladı. Konya’nın Çatalhöyük ile başlayan yolculuğundan sonra birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve her dönemin en önemli şehirlerinden birisi olmayı başardığını anlatan Başkan Altay, “Ecdadımız Orta Asya’dan başlayan yolculuğunda Anadolu’yu bir ev olarak kendine yurt edindiğinde Konya’yı da başkent ilan etmiş. Orta Asya’dan başlayan yolculuğunda orada yüzyıllardır elde ettiği medeniyeti, mutfak kültürünü yolda harmanlayarak ve coğrafyada bulduklarıyla pişirerek, buna da saray kültürünü katarak ortaya bir medeniyet sunmuş. Biz de bugün bu medeniyeti yaşatmak için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Ateş Baz-ı Veli Hazretlerinden gelen kadim yemek geleneği vesilesiyle sofra adabının, tasavvuf ve tasarruf kültürünün Konya mutfağında şekillendiğini ve gelenekselleştiğini kaydeden Başkan Altay, “Yemek kültürü, sadece damaklarımıza hitap eden bir kültürden ziyade Selçuklu ve Osmanlı medeniyetimizin tüm esintilerini, o dönemde yaşamış ecdadımızın bilgi ve birikimlerini, acılarını ve umutlarını ateşle harmanlayarak günümüze ulaştırması bakımından anlamlıdır. Ocaklarda pişen ateşle sadece yemeklerimiz kaynamıyor, hamurumuz pişmiyor; aynı zamanda o yemeğin bizlere sunduğu kadim tarih, her ocakta yeniden doğuyor ve yeniden bizlerle buluşuyor” diye konuştu.

“Konya mutfağının daha fazla tanınmasını sağlamak için gastronomiye önem veriyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin bu alandaki birikimini dünyaya açmak, Konya mutfağının daha fazla tanınmasını sağlamak amacıyla gastronomi alanındaki çalışmalara büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Altay, şöyle devam etti:

“Bir taraftan da yemek kültürümüzü coğrafi işaretler olarak tescillemek için çalışmalar yapıyoruz. İlk etapta başvurusunu yaptığımız 51 üründen 21’nin coğrafi işaret tescili gerçekleşti. İnşallah 30 ürünümüzle ilgili süreç devam ediyor. Ayrıca 35 yeni ürünle ilgili de başvuruyu tamamladığımızda 100’e yakın coğrafi ürün başvurumuzu da gerçekleştirmiş olacağız.”

“Komşu illerimizden misafirlerimizi de bekliyoruz”

Başkan Altay, “Gastronomi festivali aslında sadece Konyalılar için düzenlenmiş bir festival değil. Komşu illerimizden misafirlerimizi burada beklediğimizi ifade ediyoruz. Özellikle Ankara’dan, Aksaray’dan, Karaman’dan, Niğde’den, Nevşehir’den, Eskişehir’den, İstanbul’dan tüm gönül coğrafyamızdan misafirlerimizi de burada görmek istiyoruz. Aramızda değerli aşçılarımız var. Türkiye Aşçılar Federasyonumuza, Konya Aşçılar Derneğimize, yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu konseptte dünyada başka bir yemek festivali düzenlemek mümkün değil”

Festivali Ateş Baz-ı Veli Hazretlerine ithafen Aşçı Dede temasıyla gerçekleştirdiklerini, bu konseptte dünyada başka bir yemek festivali düzenlemenin mümkün olmadığını belirten Başkan Altay, “Biz Konyalılar olarak daha çok evlerimizde pişirdiğimiz yemekleri inşallah bu vesileyle misafirlerimize de sunmuş olacağız. Stant açan değerli belediyelerimize, Konyalı esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Gastronomi Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Konya’mızda yemek bir medeniyet. Bu festival ile hem medeniyet tarihimizden gelen önemli bir mecranın ilimizde yeni nesiller açısından müşahede edilmesi hem de bütün dünyaya Konya’mızın bu zenginliğinin tanıtılması önemli” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya’daki üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun olan öğrenciler için kuşak kuşanma töreni düzenlendi. Daha sonra Ateş Baz-ı Veli Hazretleri Türbesi’nden getirilen tuz bereket getirmesi için festivalin aş kazanına atıldı. Konya GastroFest Pazar akşamına kadar Kalehan Ecdat Bahçesi’nde devam edecek.