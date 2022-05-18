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Konuralp’te tarihi mesai

DÜZCE (İHA) – Tarihi, M.Ö. 3’üncü yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nde, arkeologların tarih mesaisi sürüyor. Antik kentte yapılan kazı çalışmalarını yakından takip eden arkeolog Nezih Başgelen, "Tarihte çok anacağımız bir gelişmeye, düzenlemeye, bulguya tanıklık ediyoruz" dedi.

Kültür Sanat 18.05.2022, 09:45
Konuralp’te tarihi mesai

DÜZCE (İHA) – Tarihi, M.Ö. 3’üncü yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nde, arkeologların tarih mesaisi sürüyor. Antik kentte yapılan kazı çalışmalarını yakından takip eden arkeolog Nezih Başgelen, "Tarihte çok anacağımız bir gelişmeye, düzenlemeye, bulguya tanıklık ediyoruz" dedi.

Düzce’nin Konuralp Mahallesi’nde bulunan ve "Batı Karadeniz’in Efes’i" olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor. Kazdıkça heyecanlandıran Konuralp Prusias ad Hypium, arkeologlar ve sanat tarihçilerinin ilgisini çekiyor. Arkeolog ve sanat dergisi editörü Nezih Başgelen de, Konuralp Prusias ad Hypium’deki kazı çalışmalarını yakından görmek için Düzce’ye geldi. Kazı alanında incelemelerde bulunan Başgelen, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

"Burada gördüklerimden çok mutlu oldum"

Başgelen, "Tarihte çok anacağımız bir gelişmeye, düzenlemeye, bulguya tanıklık ediyoruz. İlk kez Batı Karadeniz’de, bizim batı bölgelerimizde ve Akdeniz’de görmeye alışık olduğumuz, Roma İmparatorluğu döneminin o görkemini yansıtan hatta yeri geldiğinde bazı özellikleri açısından onları bile geri bırakan antik tiyatroya şahit oluyoruz" dedi.

Konuralp’te Düzce Belediyesi’nin ve kazı ekibinin uyum içinde çalıştığını ifade eden Başgelen, "Arkeolog olarak, ömrünün 50 yılını tarih merakına adamış birisi olarak, burada gördüklerimden çok mutlu oldum. Bilim insanlarının disiplinle birlik ve beraberlik içinde çalışmasına şahit olduk ama en önemlisi Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün yönlendirmesiyle, ilgisiyle bütün desteğini bu bilimsel çabanın arkasına koyarak çok önemli bir kültürel birlikteliği başarı birlikteliğine dönüştürdüğünü görüyoruz. Bunu her yerde görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Burası çok önemli"

Kazı çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise "Konuralp antik kenti kazılarında, özellikle antik tiyatro kazılarında çok ciddi bir mesafe aldık. Geçen kış döneminde yağmurlar ve kar sebebiyle ara verdiğimiz kazı çalışmalarına yeniden başladık. Kazılarda yüzde 90 ilerleme sağladığımız için restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla görüşüp, buranın restorasyonu için projelendirme, ondan sonra da inşaat çalışmalarına devam edeceğiz. Burası Düzce’nin ve Batı Karadeniz’in çok önemli bir destinasyon çalışması olacak. Ankara ve İstanbul’da yaşayan yaklaşık 20 milyon insanın en kısa mesafede ulaşabilecekleri tek antik tiyatro Konuralp Prusias Ad Hypium antik tiyatrosudur. Dolayısıyla burası çok önemli. Biz buranın öneminin farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Destek olmalarını bekliyoruz"

Ankara ve İstanbul’daki üniversitelerde arkeoloji bölümü okuyan öğrencilerin, kazı çalışmalarına katılmaları için çalışmalar yapacaklarını kaydeden Başkan Özlü, "Önümüzdeki günlerde Ankara ve İstanbul’daki üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerin Düzce’yi ziyaret etmelerini de sağlayacağız. Onların da kazılara katılmalarını temenni ediyoruz. Yine Düzceli hemşerilerimizin de kazılara katılmasını ve buradaki kültürel mirasın torunlarımıza bırakılmasında bize destek olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmalarında kademe aldıktan sonra Türkiye’de bilinen sanatçıları Düzce’ye davet ediyoruz. Burada teknik olarak sıkıntı olmayacaksa, izinler alarak mümkünse Konuralp antik tiyatroda konserler verdirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sürprizle karşılaşacağız"

Özlü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Konuralp Prusias Ad Hypium’da kazdıkça yeni bulgulara ulaşıyoruz. Bizim için her kazı yeni sürprizler ortaya çıkartıyor. Geçen günlerde ortaya çıkan su tüneli bizim için sürpriz oldu. Daha önce ki aylarda bulduğumuz Medusa heykeli yine benzer şekilde bir büyük sürpriz olmuştu. Yine önümüzdeki günlerde yaz ayı boyunca kazıları hızlandıracağız ve daha kısa sürede sonuca ulaşmaya çalışacağız. Tahmin ediyorum ki, bu yazda çok sayıda sürprizle karşılaşacağız."

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