banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İngilizlere 'Fransa' yasağı!
İngilizlere 'Fransa' yasağı!
Rıza Çalımbay: “Hedefimiz Türkiye Kupası’nı almak”
Rıza Çalımbay: “Hedefimiz Türkiye Kupası’nı almak”
Benzine 68 kuruş zam geldi
Benzine 68 kuruş zam geldi
Son 24 saatte korona virüsten 139 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 139 kişi hayatını kaybetti

Konsere, Edirne kırmızısı damga vurdu

Balkan Senfoni Orkestrasınca düzenlenen konserde bir döneme damga vuran ve rengiyle dillere destan olan Edirne kırmızısına özel bir yer ayrıldı.

Kültür Sanat 30.12.2021, 22:14
Konsere, Edirne kırmızısı damga vurdu

Balkan Senfoni Orkestrasınca düzenlenen konserde bir döneme damga vuran ve rengiyle dillere destan olan Edirne kırmızısına özel bir yer ayrıldı.

Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konsere Balkan Senfoni Orkestrası’nın tüm üyeleri, Edirne’nin en önemli kültürel değerlerinden biri olan ve Trakya Üniversitesinin elinde yeniden canlanan Edirne kırmızısı renginde hazırlanan aksesuarlarla çıktı. Edirne kırmızısı renginde kravat ve fularlarla sahnede yerini alan sanatçılar, konserde renkli görüntüler oluşturdu.

Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü, Özel Kalem Orkun Akman katılımcılara bilgiler verdi. Edirne kırmızısının bu topraklardan dünyaya açılan bir renk olduğunu söyleyen Akman, "Yıllar içinde sırdan zanaata, sanattan bilime, yerel atölyelerden küresel piyasalara doğru uzanan bir yolculuğun başkahramanı olan Edirne kırmızısı, yüzlerce yıl aradan sonra Trakya Üniversitesinin farklı alanlarda başlattığı çalışmalarla doğduğu topraklara, ismiyle müsemma kente döndü. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun Edirne’nin öz değeri olan bu kültürel mirasa sahip çıkmasıyla başlayan çalışmalar üniversitemizin ziraat, tekstil, kimya eczacılık, edebiyat, turizm ve güzel sanatlar alanında yürüttüğü bilimsel araştırmalarla kent kültüründeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Bu bilimsel çalışmaların yanı sıra ikili iş birliklerine giderek Edirne kırmızısını elle tutulur, gözler görülür bir hale getiriyoruz. İşte tam da bu noktada Türkiye’nin köklü giyim markalarından Kiğılı ile hayata geçirdiğimiz iş birliği sayesinde Edirne kırmızısını soyut halden somut hale getirdik” dedi.

Kırmızı rengin, pek çok duyguyu da içinde barındırdığını da ifade eden Akman “Kırmızı rengi birçok duyguyu sembolize ediyor. Birçok eski uygarlıkta da kırmızı rengi yeni bir yılı, tazelenmeyi, yeni başlangıçları temsil ediyor. Bu yılın rengi de kırmızı ancak Edirne kırmızısı oldu. Çok da güzel oldu. Kırmızı, gerçekten de orkestraya çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8