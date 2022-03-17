Komsuoğlu: “Türkiye yükseköğretimdeki kız öğrenci sayısında Avrupa’nın zirvesinde”

Yüksek Öğretim Kurulu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Türkiye’nin yükseköğretimde kız öğrenci sayısı konusunda Avrupa’nın zirvesinde olduğunu söyledi.

Avrasya Üniversitesi’nde “Türk Akademisi ve Kadın” konulu konferans düzenledi. Üniversitenin Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta konuşan Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Türkiye’nin yükseköğretimde kız öğrenci sayısı konusunda Avrupa’nın zirvesinde olduğunu vurguladı. Komsuoğlu “ 2021 yılı oranlarına baktığımızda Türk Yükseköğretiminde öğrenci sayısının yüzde 49 ‘unu kız öğrenciler oluşturuyor. Toplam öğrenci sayımız ise 8 milyon 240 bin civarında. Bunun dışında 106 bin doktora , 343 bin civarında yüksek lisans öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz arasında kız öğrenci oranımız ise yüzde 46’dır. Bu tabloya baktığımızda alkışlanacak konumdayız. Bunun yanı sıra ülkemizde 990 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu meslek yüksekokullarımızda 7793 program var. Toplam öğrenci sayımız 3 milyondan fazla ve kız öğrenci oranımız yüzde 52. Bu gerçekten çok önemli bir oran” dedi.

Programın sonunda Komsuoğlu’na Rektör Vekili Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu konferansın ardından Avrasya Üniversitesi’nin yerleşkelerini ziyaret etti. Üniversitenin Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız’ı da makamında ziyaret eden Komsuoğlu üniversitenin fiziki ve akademik derinliğinden övgüyle bahsetti.

Yıldız ziyarette Prof. Dr. Ersan Bocutuğlu’nun kaleme aldığı “Girişimcilik Ekonomisi Bağlamında Örnek Bir Şahsiyet Ömer Yıldız” isimli kitabı Komsuoğlu için imzalayarak hediye etti.