Kommagene’den Milano’ya; Bir Modacının Başarı Hikâyesi

HAYALİ OLMAYANIN HEDEFİ OLMAZ, HEDEFİ OLMAYANIN DA HAYALİ GERÇEKLEŞMEZ

“Hayalin Gerçeğe Yolculuğu” ve “İnanmak, Çalışmak, Başarmak” başlıklarını taşıyan iki bölümden oluşan 267 sayfalık kitapta aile şirketinin emin adımlarla küresel bir markaya nasıl ulaştığını aktaran yazar Mithat Samsama, “Her işin başlangıcı hayal etmekle başlar. Hayal dediğin şey içindekini, gönlündekini aklınla ve mantığınla birleştirmektir. Asıl hayal ise insanın kendisini bir davaya adamasıdır. Allah insana hangi konuda bir yetenek veriyorsa o alanda başarı da veriyor. Önemli olan sizin hangi alana ilgi duyduğunuzdur. 33 yıllık bir deneyimle tekstil ve hazır giyim sektöründe çırak olarak başladığım iş hayatına, girişimci bir ruh ve sistematik bir bakış açısıyla kurumsallaşma yolunda ilerlerken aynı zamanda, CLIMBER B.C. ile küresel bir marka olma hedef ve vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

“BAŞARININ ANAHTARI KENDİ İÇİMİZDE”

“Kazandığım birikimlerin ve tecrübelerin benimle birlikte kaybolmasına gönlüm razı olmadı” diyen başarılı iş adamı şöyle devam etti: “Bu bilgi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşma isteği elinizdeki kitabın doğmasına vesile oldu. Kurumsallaşma başta olmak üzere, aile şirketi yönetimi, markalaşama, tasarım, pazarlama ve üretim aşamaları, aidiyet duygusunun kazandırdıkları, kurum kültürünün kalkınma ve ilerlemedeki önemi, başarıya giden yolu açanlar ve tıkayanlar gibi konularda bizzat yaşayarak tecrübe ettiğim deneyimlerimin sizlerde bir karşılık bulacağına ve sizin için faydalı bir araca dönüşeceğine inanıyorum. Hayat denen bu uzun yolculukta, her şeye rağmen kendi hayallerimi gerçekleştirmek için hedeflerimden vazgeçmeden yoluma devam ediyorum. Karşıma çıkan tüm zorluklara rağmen her zaman inandığım yolda ilerlemeye gayret ederken şunun farkına vardım. Aslında başarı anahtarı insanın kendi içindedir. Kasamızda duran değil, kendi kalbimizde ve aklımızda olanlardır. Başka yerde aramayalım.”

Mithat Samsama'yı yakından tanıyalım...

1977’de Adıyaman’ın Gerger ilçesinde doğdu. İlköğretimi burada tamamladıktan sonra küçük yaşta İstanbul’a gelerek iş hayatına başladı. Eğitime olan inancını asla yitirmedi ve iş hayatıyla birlikte eğitimine devam etti. Açıktan ortaokulu, sonrasında Akşam Lisesi’ni bitirdi. Aydın Üniversitesi Halkla İlişkiler, Reklam ve Tanıtım Bölümü’nde ön lisans ile mezun olduktan sonra dikey geçişle Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisansını tamamladı. Samsama, okuma tutkusunun peşinden giderek hâlen Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü sürdürüyor.

İş hayatına 1987’de Bayrampaşa’da küçük bir hazır giyim atölyesinde çırak olarak işe başladı. Mercan, Süleymaniye ve Gedikpaşa’da atölyelerde deneyim kazandı. 1989’da kardeşleriyle birlikte Yenibosna’da “CUNO Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini” kurdu. İş hayatını, girişimci bir ruh ve sistematik bir bakış açısıyla kısa sürede dünyanın pek çok ülkesine ihracat gerçekleştiren bir hazır giyim firmasına dönüştürdü.

CLIMBER B.C markasıyla 1993’te üretim ve satışa başladı. 1998’de o ve kardeşleri, şirketin kurumsallaşması ve uluslararası bir konuma gelebilmesi için stratejik yol haritası hazırladı. 2005’te “Aile Şirketi Anayasası” ve ”Aile Anayasası” şeklinde yönetim ilkelerini hazırladı. 2007’de CLIMBER B.C., “EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı”nın (European Foundation For Quality) organize ettiği Ulusal Kalite Kongresinde “Mükemmellikte Kararlılık” ve 2010’da “4 Yıldız Seviyesinde Mükemmellikte Yetkinlik” belgelerini aldı. “Hayat Boyu Eğitim” ilkesi doğrultusunda çalışanların eğitimini ve gelişimini sürdürmek için “CUNO Akademi”yi kurdu.