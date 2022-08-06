Komedyen Asporaat, dünya turnesine Side Antik Tiyatrosu’nda başladı

Dünyaca ünlü Curaçao asıllı Hollandalı komedyen Jandino Asporaat, bakış açısı farklılıklarını konu aldığı “Perspectief” isimli stand-up gösterisinin dünya turnesine Türkiye’den başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleri ile Antalya Tanıtım Vakfı’nın iş birliğiyle Corendon Turizm Grubu çatısı altındaki Tur operatörü, Airlines ve Incoming acentesinin birlikte organize ettiği Jandino Asporaat, “Perspectief” stand-up gösterisi, Antalya’da Side Antik Tiyatrosu’nda rekor bir katılımla gerçekleşti.

Side Antik Tiyatrosu atmosferinde eğlendiler

Yoğun ilgi gören “Perspectief” stand-up gösterisi ile Side Antik Tiyatrosu’nda sahne alan Jandino Asporaat’ın performansına Antalya, Side ve Alanya’ya tatile gelen Hollandalı turistler katıldı. Türk Bayrağı taşıyarak sahneye çıkan Jandino Asporaat’ın 2 saate yakın sahnede kaldığı gösteri Hollandaca dilinde gerçekleşti. “Perspectief” Dünya Turnesi’nin ilk gösterisini izlemeye gelenler bir yandan çok eğlenirken bir yandan da Side Antik Tiyatrosu’nun atmosferinde eşsiz bir tiyatro izleme deneyimi yaşadılar.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ile birlikte Corendon Tur operatörü, Incoming Acentesi ve Airlines temsilcileri de gösteriyi izlemek için geceye katıldı. DJ şovlar, ateş ve dans gösterilerinin de yer aldığı “Perspectief” gösterisi sonrasında Jandino Asporaat hayranlarını Side Antik Tiyatrosu’na yakın bir mekânda eğlenmeye davet etti.

Antalya’yı ve Side’yi çok sevdi

Jandino Asporaat, performansı sırasında ve sonrasında Türkiye’ye adımını attığı andan itibaren gittiği her yerde insanların kendisine çok sıcakkanlı ve yardımsever davrandığını söyledi. Asporaat ayrıca; Antalya’nın plajıyla, deniziyle, havasıyla doğasının çok güzel olduğunu, Antalya’yı ve Side’yi çok sevdiğini ve bundan sonra sıklıkla Türkiye’ye gelmek istediğini ifade etti.

Jandino Asporaat

Popüler stand-up komedyeni Jandino Asporaat, aktör, televizyon sunucusu, şarkıcı, yapımcı ve taklit sanatçısı unvanlarını taşıyor. Kısa süre önce son filmi “Bon Bini Holland” ile sinemaya 100 bin ziyaretçi çeken Asporaat, Altın Film ödülüne layık görüldü.