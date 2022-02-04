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Komandolar, Maçka şehidi Eren Bülbül’ü anlatan film için sinema salonu önünde bekledi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri, şehit yakınları ve gazilerle birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi. Film gösterimi öncesinde komandolar sinema salonu önünde bekledi.

Kültür Sanat 04.02.2022, 13:13
Komandolar, Maçka şehidi Eren Bülbül’ü anlatan film için sinema salonu önünde bekledi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri, şehit yakınları ve gazilerle birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi. Film gösterimi öncesinde komandolar sinema salonu önünde bekledi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 yılında teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona girmişti. İlk günden itibaren büyük gişe elde eden film, vizyona girdiği günden bu yana vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. Bu kapsamda, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı da program düzenledi. Düzenlenen programda Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik filmi şehit yakınları, gaziler, jandarma ve emniyet personellerinin aileleri ve öğrencilerle birlikte izledi.

Film gösteriminden önce ise mavi bereli komandolar sinema salonunun önünde bekledi. Komandoları görünce duygulanan vatandaşlar, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Bu ülkede de Erenler bitmez”

1998’de Hakkari’de iki bacağını kaybederek gazi olan Rahmi Yıldız, “Eren hakkında söylenecek çok şey var ama bunu herkes yaşayamaz, herkes olamaz. Biz bir Eren olamadık ama şehit olmayı göze almayan hiç kimse de gazi olamaz. Bu ülkede de Erenler bitmez, Erenler ölmez” dedi.

“Bu Türk halkının içinde olan bir duygu”

Eren Bülbül’ün gösterdiği kahramanlığın gençlere örnek olacağını kaydeden gazi İzzettin Cezlan ise “Bu Türk halkının içinde olan bir duygu. Biz zamanında kendi görevimizi yaptığımız zaman bu tür şeylerle karşılaştık ama böyle bir kahramanlıkla ilk kez karşılaştık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Onun yaptığı güzel kahramanlığı izlemek için geldik. Emeği geçen başta Gebze Kaymakamı, belediye başkanı ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Burada şehit aileleri ve vatandaşlardan yoğun bir talep var. Gerçekten teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Çocuklarımıza bu filmleri izletmemiz lazım”

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de, “Terörle mücadelede genç yaşta vatanı uğruna belini toprağa düşüren başta Eren Bülbül şehidimiz olmak üzere bütün asker şehitlerimizi, polis şehitlerimizi ve vatanı uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygıyla, hürmetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah rahmet eylesin. Tabii ki bu filmler önemli. Çocuklarımıza bu filmleri izletmemiz lazım, farkındalık oluşturmamız lazım. Vatan mefhumunu, ülke mefhumunu, değerlerin korunması gerektiğini ve bunun içinde gerekirse gözünü kırpmadan yaşı, konumu her ne olursa olsun canlarını feda etmek bu milletin varlığını, bu milletin fertleri olduğunu göstermek lazım. Zamanı ve yeri geldiği zaman bu ülkede her fert Ömer Halisdemir, Eren Bülbül olacak. Bugün İl Jandarma Komutanlığımızın özel harekat ekibi var (komando timi). Bu arkadaşlarımız zaman zaman ihtiyaç duyduğumuzda ilçemize davet ediyoruz. Güvenlik ve asayişleriyle geliyorlar. Bugün de arkadaşlarımızı davet ettik, Sağ olsun onlarda geldiler. Her biri babayiğit, Allah’a emanet hepsi" şeklinde konuştu.

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