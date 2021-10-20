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Kolordu Bandosu’ndan Sakarya Zaferi konseri

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında 6’ncı Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı tarafından Osmaniye’de konser düzenledi.

Kültür Sanat 20.10.2021, 15:37
Kolordu Bandosu’ndan Sakarya Zaferi konseri

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında 6’ncı Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı tarafından Osmaniye’de konser düzenledi.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıldönümü münasebetiyle ’Büyük Zaferi Anma’ etkinlikleri kapsamında, 6’ncı Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanında konser verildi. Halka açık gerçekleştirilen konserde Sakarya Marşı, Vatan Marşı, İzmir Marşı, Hoş Gelişler Ola ve Trakya Marşı gibi birçok marş ve türkü seslendirildi. Konsere katılım gösteren protokol mensupları ve vatandaşlar da zaman zaman marş ve türkülere eşlik etti.

Konsere Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra, Garnizon Komutanı T. Albay Gürsel Kanca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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