Koleksiyon olarak biriktirdiği antik eserlerle hafızaları tazeliyor
AMASYA’NIN MERZİFON İLÇESİNDE BİR ESNAF, ANTİKA VE HEDİYELİK EŞYALARLA ADETA GEÇMİŞİ BUGÜNE TAŞIYOR.
Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir esnaf, koleksiyon olarak biriktirdiği ve farklı ülkelerden getirdiği antika ve hediyelik eşyalarla adeta geçmişi bugüne taşıyor.
Sofular Mahallesi Çelik Sokak’ta açtığı sanat evinde 40 yıldır esnaflık yapan Aziz Bilgen, hobi olarak biriktirdiği ve artık saklamak için yer bulamadığı antik koleksiyonlarını sergilemeye başladı. Görseliyle hafızaları tazeleyen sanat evinde sergilenen antika, ev aksesuarı ve hediyelik amaçlı ürünlerin nadide ürünler olduğunu belirten Bilgen, buradaki ürünlerin yüzde 50’sinin hobi olarak biriktirdiği, yüzde 50’sini ise birçok farklı ülkeden getirttiğini ifade etti.
Antik koleksiyon tutkusunu ticarete dönüştürdüğünü söyleyen Bilgen, “Çok koleksiyonlarım, merakım ve tutkum var. Yıllardır biriktirdim sonuçta bu tutkumun ticarete dönmesi gerektiği kararını verdim. Çünkü biriktirdiğim eşyalarım hiçbir yere sığmaz oldu. Atmaya kıyamıyorsun ama bir şekilde satmamız lazım. El değiştirmesi gerektiği kararını verince değişik konsepte burayı açtım” dedi.
Asya’dan Avrupa’ya kadar ürünleri vatandaşların beğenisine sunduğunu aktaran Bilgen, şunları söyledi:
“Bu ürünlerimizin hepsi nadide bulunması zor olan, el işçiliği, el emeği olan ürünler. Böyle ürünleri mağazaya koymayı tercih ediyorum. İnsanların almak istedikleri, görmek istedikleri veya gezmek istedikleri ürünleri bulunduruyorum. İsteyen burayı müze gibi görebilir, mağaza anlamında görebilir ama ne anlamda görürse görsün değişik konsepte mağaza açmaya çalıştık. Elimden geleni yaptığıma inanıyorum.”
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