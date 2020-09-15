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Kolay kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte yanıtları....

Trakya ve İç Anadolu'nun sevilen tariflerinden olan kadınbudu köfte, kolay yapımıyla da sofraların vazgeçilmezi. Özellikle patates pürsiyle servis edilen kadınbudu köfte, evde ya da iş yerlerinde genellikle artan pilavın değerlendirilmesiyle yapılır. Masterchef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde, kaptanların 5 dakika ek süre ödülü için yaptığı yarışmada verilen yemek olan kadınbudu köftenin tarifi de internette aratılmaya başlandı. Kullanıcılar, kolay ve lezzetli kadınbudu köfte tarifini merak ediyor. Peki, kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte için malzemeler nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtları... .

Kültür Sanat 15.09.2020, 09:42
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Kolay kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte yanıtları....

Türk mutafığının vazgeçilmez tatlarından olan kadınbudu köfte, özellikle Trakya ve İç Anadolu bölgelerinde sıkça yapılıyor. Tarifi de oldukça kolay olan bu yemek, genelde patates püresiyle servis ediliyor. Masterchef Türkiye'nin son yayınlanan bölümünde de şefler, 5 dakika ek sürenin verileceği takımı belirlemek için yapılan yarışmada mavi takım kaptanı Furkan'la, kırmızı takım kaptanı Selin'den kadınbudu köfte yapmalarını istedi. Peki, kadınbudu köfte nasıl yapılır? Tarifi nedir? Kadınbudu köftenin malzemeleri nelerdir? İşte yanıtlar...

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

*500 gr kıyma
*3 yemek kaşığı pirinç
*1 orta boy soğan
*Maydanoz
*Sıvı yağ
*Karabiber
*Pul biber
*Tuz

Kızartmak için

*1 yumurta
*Galeta unu
*Sıvı yağ

KADINBUDU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Geniş bir tavaya az miktarda sıvı yağ alın ve ince doğradığınız soğanları kavurun. Kıymanın yarısını ayırın, kıymanın diğer yarısını ise tavaya alın. Tavaya baharatları ekleyin ve soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta pirinçleri haşlayın. Soğuyan kıymalı karışıma kıymanın kalan yarısını ekleyin, pirinç ve maydanozu da ekledikten sonra güzelce yoğurun. Cevizden büyük parçalar kopartarak şekil verin ve buzdolabında yaklaşık bir saat dinlendirin. Dinlenen köfteleri önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayın ve yağ tavasında kızartın. Kadınbudu köfte tarifi hazır.

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#kadınbudu #köfte
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