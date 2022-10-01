Kocatürk: “Ülkemizin çocukları okuduğunu anlamada 40. sırada”

Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, OECD ülkeleri arasında 15 yaşındaki çocuklar arasında yapılan PİSA sınavında Türk çocuklarının okuduğunu anlamada 40. sırada yer aldığını söyledi.

"Karadeniz 7. Kitap Fuarı" 2,5 yıllık aranın ardından Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. 200 yayın evinin yer aldığı fuarda binlerce kitap, ziyaretçilerle buluşmaya başladı. 200 binden fazla ziyaretçinin gelmesi hedeflenen fuarda ayrıca 55 kültür etkinliği ve 300 imza günü olacak. Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, fuarın açılışında yaptığı konuşmada okuma kültürünün önemine değinerek, 15 yaşındaki çocuklar arasında uluslararası bir ölçme değerlendirme sınavında Türk çocuklarının okuduğunu anlamada 40. sırada yer aldığını açıkladı.

“Ülkemizin çocukları okuduğunu anlamada 40. sırada yer alıyor”

Okuma kültürünün okuduğunu anlamada ve kendini ifade etmede çok önemli olduğuna değinen Kenan Kocatürk, “Pandemi döneminde aileler kitapların ve edebiyatın iyileştirici gücünü keşfetti. Evlerden çıkılmadığı dönemde kitap okuma sayıları arttı. Bu sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada aynı şekilde oldu. Ülkemizin ilerideki en önemli meselelerinden bir tanesi, evlerdeki çocuklarımızla ilgili temel meselelerimizden bir tanesi; ekran bağımlısı haline gelmiş çocuklarımız var. Aileler yemek yerken çocuklarının eline telefon verip, video izlettiği dönemleri yaşıyoruz. Ekran bağımlılığına karşılık dünya büyük bir mücadele veriyor. PİSA sınavı var. OECD ülkeleri arasında 15 yaşındaki çocuklar arasında yapılan PİSA sınavında ülkemizin çocukları okuduğunu anlamada 40. sırada yer alıyor. Bu sınavda geride kalan diğer ülkeler bir seferberlik ilan ediyorlar. Okuma kültürü ile ilgili sınıf kitaplığı, okul kütüphaneleri ve evlerde kütüphane kurulmasının çok önemli olduğunu ve hatta okuma kültürünün geliştirmenin neredeyse hamilelik dönemine kadar düştüğünü görüyoruz. 0-4 yaş arasında ailelerin çocuklarına resimli kitap okumalarının çocukların zihinsel gelişiminin çok ilerlettiğini ve kendilerini çok güzel ifade ettiklerini gözlemliyoruz” dedi.

“Okuma kültüründen gelen paragrafı 12 saniyede yorumlarken, bu kültürden gelmeyen en zeki çocuk 45 saniyede yorumluyor”

Çok zeki bir çocuğun bile okuma kültüründen gelmemesi halinde paragrafı anlama konusunda diğer çocukların çok gerisinde kaldığını dile getiren Kocatürk, “Okuma kültüründen gelen çocukların ortalama bir cümleyi, paragrafı 12 saniyede yorumladıkları söyleniyor. Bu ölçülen bir değer. Okuma kültüründen gelmemiş en zeki çocuğun ise 45 saniyede aynı paragrafı anladığı tespit ediliyor. Dolayısıyla bizim ülkemiz büyük bir ülke olduğu için rekabetçi nesiller yetiştirilmesi ya da ekran bağımlılığından kurtulmanın yegane yolu da okuma kültüründen geçiyor. Okuma kültürü ile ilgili MEB, ‘Her Okula Bir Kütüphane’ kampanyası başlattı. Bu çalışmayı çok takdir ettik. Bu kütüphanelerin bağışlarla, evlerdeki eski ansiklopedilerin götürülmesiyle okuma kültürünü geliştiremeyeceğimiz çok net. Bütçe ayrılmadan bu kütüphanelerin kurulması meselesi, içerisine güncel ve çocukların faydalanabilecekleri kitapları koymazsanız o kütüphane, kütüphane olmaktan çıkar ve raflarla bezenmiş bir oda olur. Önümüzde her birimizin, bu meseleyi sadece devlete de bırakmadan okuma kültürü ve kitapların gelişmesiyle ilgili kitapların oralarda çocuklarla buluşmasının öneminin altını bir kere daha çizmek isterim” diye konuştu.

Vali Zülkif Dağlı: “Çocuklarımıza kitap okuma sevgisi kazandırmalıyız”

Çocukların kitap okumayı sevmesi gerektiğine değinen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Yakın zamanda çok önemli etkinliklere imza attık. Şimdi kitap fuarı için buradayız ve 2 yıl önce yine burada yapılan kitap fuarımız, o dönemde 200 bin gibi bir ziyaretçi rakamı yakaladı. İnşallah bu sene de bu rakamı yakalarız ve muvaffak oluruz diyorum. Kitap alışkanlığı kelimesini ben çok sevmiyorum. Aslında biz çocuklarımıza, çevremize, hatta kendimize kitap okuma sevgisi kazandırmalıyız. O sevgi geldikten sonra zaten bir alışkanlığa dönüşüyor. Bundan dolayı öğrencilerimize kitap okuma sevgisini nasıl kazandırabiliriz onu düşünüyoruz. İlkokul 3. sınıf öğrencilerimizin tamamına ‘İstersem ben de başarırım’ adı altında bir kitap yayınlayarak sunmuş olduk. Bu kitabımızın amacı çocuklarımızın kitap okumasına teşvik olmaktı ve bunu başardık. Okul kütüphanelerimizin kurulması il genelinde bir başarıdır. Kütüphanelerin içini doldurmak daha kolay bir detayıdır. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu konuda bizlere destek sağlayarak güzel planlar gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sonrasında her okulumuza bir kütüphane kazandırmış olduk” şeklinde konuştu.

Murzioğlu: “Kitap fuarı dolu dolu geçecek”

Kitap fuarının Samsun’da dolu dolu geçeceğini vurgulayan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Türkiye’nin önde gelen yayınevleri, önde gelen yazarlarıyla bilginin en yüksek seviyede paylaşılacağı dolu dolu geçecek bir 9 gün var önümüzde. Geçtiğimiz ay Samsunumuzun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve çok değerli bir organizasyon olan TEKNOFEST’te muazzam bir ilgi vardı. Dilerim Karadeniz Kitap Fuarı da benzer bir ilgiye mazhar olur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunda başlayan kitap tutkusunun savaş zamanı cephede bile sürdüğünü, öyle ki Atatürk’ün, okuduğu kitap sayısının 3 bin 997 olduğunun tespit edildiğini biliyoruz. Bilginin gücüne inanan biri olarak bugün bu organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından fuarın açılışı gerçekleşti. Protokol üyeleri açılışın ardından fuarı gezerek yayın evlerinden kitaplar hakkında bilgi aldı. Programa ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ile protokol üyeleri katıldı.