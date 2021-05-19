KKTC’de Yayıncılık Tarihi Müzesi açıldı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) sitesi ana binasında fuaye ve koridorlarda oluşturulan Yayıncılık Tarihi Müzesi’nin açılışı KKTC Başbakanı Ersan Saner tarafından gerçekleştirildi.

KKTC Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) sitesi ana binasında fuaye ve koridorlarda oluşturulan Yayıncılık Tarihi Müzesi bugün açıldı. KKTC Başbakanı Ersan Saner tarafından açılışı gerçekleştirilen müze, 1960 yıllardan günümüze kadar BRTK kurumu bünyesinde yayıncılığın dünden bugüne tarihsel gelişimini yansıtmak üzere kuruldu. Lefkoşa’daki BRTK ana binasında Ayhatun Ateşin küratörlüğü ve İş Kadını Dr. İsmet Birgül katkılarıyla açılan müzede de bugüne kadar yayıncılıkta kullanılan ekipmanların yanı sıra 1960’lara ait belgeler ve fotoğraflar da yer alıyor.

BRTK Genel Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, “BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’nin değeri ölçülemez çünkü Kıbrıs Türkü’nün tarihini anlatan bir müze. Bayrak Radyosu, 1963 yılında Kıbrıs Türkü’nün mücadelesi nedeniyle kuruşmuş bir radyodur. O dönemde bir avuç kahraman mücahit tarafından Kıbrıs Türküne moral olsun ve doğru haber alabilsin diye kurulmuş bir radyo. O dönemde mücahitlerin arabalarından sökülen akülerle telefon ahizelerinden kurulmuş bir radyodan bugüne gelmiş bir kurumun ve Kıbrıs Türkü’nün hikayesini anlatan bir müzedir” ifadelerini kullandı.

Dünyada çok fazla yayıncılık müzesi olmadığının ve söz konusu müzenin KKTC’de bir ilk olduğunun altını çizen Özkurt, müzenin açılmasında büyük desteği olan İstanbul’da yaşayan Kıbrıs Türkü İsmet Birgül’e Kıbrıs Türkü adına teşekkür etti.

Yayıncılık Tarih Müzesi Küratörü Ayhatun Ateşin de BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’nin Kıbrıs halkının toplumsal hafızası olduğunu belirterek, “Biz bu toplumsal hafızayı, belleği yeniden canlandırmak ve bugünü geleceğe taşımak için bir rol üstlendik. Hepimizin parmak izlerini taşıyan bütün bu cihazlar çok şey anlatıyor” dedi.