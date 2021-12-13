KKTC’de Gaziantep mutfağı tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen Türk mutfağı ve gastronomi etkinliğinde Gaziantep mutfağına ait lezzetler tanıtıldı.

KKTC’de bulunan Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) düzenlenen Türk mutfağı ve gastronomi etkinliğinde Gaziantep mutfağına özgü lezzetler tanıtıldı. Etkinliğe Türkiye’nin ünlü şeflerinden Tahir Tekin Öztan ve Gaziantep Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu katıldı. GAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ezgi Özcan moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte şef Tahir Tekin Öztan, Gaziantep yöresine özgü lezzetler ile ilgili öğrencilere bilgilerini anlattı. Öztan, “Hayatımda hep iki hedefim vardır. Bir başarı, iki mutluluğun sırrı. Bunu 13 yaşında anladıktan sonra mutluluğun ve başarının sırrını öğrendikten sonra gerisi gayet otoban gibi geliyor. Gaziantep’ten küçük yaşta ayrıldım. Gaziantep’teyken tek lüksüm hafta sonları sinemaya gitmekti. Eskiden film falan olmazdı Gaziantep’te, girdiğiniz zaman böyle 4-5 tane filmler arka arkaya olurdu” dedi.

“Hayatta öğrendiğim bir şey oldu; benim olan şey güzeldir”

Filmden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla baklavacıya gittiklerine dair anısını anlatan Öztan, “4-5 arkadaş baklavacıya girdiğimizde herkes birer dilim alırdı, ben elimi cebime atardım baklava alacak para yok cebimde. Ne yapacağımı şaşırırdım. Her hafta arkadaşına para ver diyemezsin. Elimi cebime attım, 4 kuruş var. Bana dedim baklava kırığı ver. Baklava kırığı tepsinin içinde kırıkları spatulayla aldı, kağıt parçasına koydu. Arkadaşlarıma siz onu nasıl yiyorsunuz ya derdim, içinde fıstık var, bir sürü şeker var, böyle güzel, kuru kuru atıyorum ağzıma. 1 hafta sonra sinemaya gittik. Baklavacıya geldiğimde bütün arkadaşlarımın baklavacıdan baklava kırığı istediğini gördüm ve duydum. Hayatta öğrendiğim bir şey oldu; benim olan şey güzeldir. Bindiğim araba, giydiğim elbise, arkadaşım, dostum senin ise dünyanın en güzel şeyi o, niye çünkü senin’’ dedi.

“Gaziantep yemeklerini Gaziantepli kadınlarımız meşhur etti”

Öztan, ’’Kim yazar bu kitabı düşünün, ben bu işin kitabını yazdım diyen yazar değil mi? Gaziantep yemeklerini kim meşhur etti? Gaziantepli kadınlarımız meşhur etti. Gaziantep mutfağı yokluk mutfağıdır. Mecburiyetten o kadar çeşit ve Gaziantepli kadınların becerisidir. Hepiniz şefsiniz. Hepimizin şefiz egolarımız var ama buna yenik düşmeyin. Hep dinlemeyi öğrenin. Bakın kendi bildiğiniz hep cebinizdedir, önemli olan başkasının ne bildiğidir” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda katkılarından dolayı Acıoğlu ve Öztan’a GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Esenyel ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Akkaya birer plaket takdim etti. Öztan, daha sonra GAÜ’de öğrencilerle birlikte yemek yaptı.