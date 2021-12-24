KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ahi Evran Külliyesi’nde gençlerle bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırşehir’de Ahi Evran Külliyesi’nde düzenlenen söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Ahi Evran Külliyesi’nde düzenlenen ’Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Adadaki Varoluş Mücadelesi’ konulu söyleşiye KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vali İbrahim Akın, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, STK temsilcileri ve gençler katıldı. Söyleşide Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, türküler seslendirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş bölgesinin açılmasının önemli bir siyasi adım olduğunu belirttiği açıklamasında, "Kıbrıs ecdadın milli bir meselesidir. Bu coğrafyada var olmak kolay bir mesele değildir. Kıbrıs hafife alınacak bir mesele değildir. Esas olan, vatan, millet, bayrak ve egemenliktir. En büyük hedefim ve temennim olan vatanıma hizmet temennim gerçekleşti. Ben doğru bildiğimi yapıyorum. Kıbrıs Türk Halkını yok etmek için emperyalist güçler Türkiye’deki Türklerle bağlantılarımızı kapatmak için katliamlar yaptılar" dedi.

Kıbrıs tarihi hakkında da gençlere bilgiler aktaran KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılında Mehmetçiğin adaya adım atmasıyla bölgede hak ve hukukun pekiştirildiğini uluslar arası hukuka uygun şekilde ise çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Büyük Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs’ın güçlü bir pozisyonda olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs’tan Türkiye gitmeyecek. Türkiye’nin Kıbrıs’ta hakkı vardır. Kıbrıs’ta statü değişikliği olacaksa Lozan Antlaşmasına göre de Türkiye’nin söz hakkı olacaktır. Kıbrıs’ın bedeller ödenmiş bir tarihi vardır. Türkiye ile iş birliği içerisinde geleceğe bakmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Kıbrıs’ta, gönül birliği ve tarihsel birliğimiz var" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasının ardından söyleşide gençlerle soru cevap şeklinde program devam etti. Bir gencin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile unutamadığı anısının olup olmadığını sorması üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş bölgesinin açılmasının zamanının geldiğini söylediğini ama siyasi ortamın müsait olmamasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen desteğin kendisini mutlu ettiğini ve bu anıyı unutamadığını söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazileri ile de akşam yemeğinde bir araya gelerek Kıbrıs çıkarması ve o dönemde yaşanan anılarıyla ilgili sohbet etti.