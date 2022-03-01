Kızlar Manastırı’nda bir garip aynalı sergi

İran asıllı Amerikalı sanatçı Shirin Abedinirad’ın “Yansıma” adlı sergisi Kızlar Manastırı’nda ziyarete açıldı.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi bünyesindeki Mina’nın Çocukları için özel üretilmiş eserler Trabzon’daki Kızlar Manastırı’nda sergilenmeye başlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan sergi 1-11 Mart tarihleri arasında ziyaretlerin beğenisine sunulurken, güncel sanat ile hazırlanan sergi İran asıllı Amerikalı sanatçı Shirin Abedinirad tarafından tasarlandı. Trabzon’un Boztepe yamacında şehre hakim bir yamaçta bulunan Kızlar Manastırı’nın farklı noktalarına yerleştirilen ve aynalardan yapılmış 3 ayrı eserden oluşan sergi güncel sanatın evrensel diliyle tüm dünyaya sesini duyurmayı hedefliyor.

Sergiyi ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Sanatı ve sanatçıyı her zaman destekliyoruz. Trabzon’un birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Günümüze kadar farklı kültür ve inançların bir arada, huzur içerisinde yaşadığı ve varlığını devam ettirdiği kadim bir şehir. Hem Trabzon’da hem de Kızlar Manastırı’nda böyle bir sergiye ev sahipliği yapmanın memnuniyetini duyuyoruz” ifadelerini kullandı.