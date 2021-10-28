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Kızılderi lideri Oturan Boğa’nın büyük torunu DNA tekniğiyle bulundu

Ünlü Kızılderi lideri Oturan Boğa’dan alınan saç örneğiyle yapılan DNA analizinde, Ernie LaPointe adlı bir kişinin oturan Boğa’nın yaşayan büyük torunu olduğu ortaya çıktı.

Kültür Sanat 28.10.2021, 17:02
Kızılderi lideri Oturan Boğa’nın büyük torunu DNA tekniğiyle bulundu

Ünlü Kızılderi lideri Oturan Boğa’dan alınan saç örneğiyle yapılan DNA analizinde, Ernie LaPointe adlı bir kişinin oturan Boğa’nın yaşayan büyük torunu olduğu ortaya çıktı.

19. yüzyılın ünlü Kızılderi lideri Oturan Boğa’nın büyük torunu bulundu. Bilim insanlarının Oturan Boğa’dan aldıkları saç örneği ABD’nin başkenti Washington’da saklanıyordu. Yeni bir metot deneyen bilim insanları, uzun yıllar önce hayatını kaybetmiş kişilerin aile soylarını analiz etti. Bu keşif ile birlikte, diğer tarihi kişilerin aile soylarının da araştırılabileceği ortaya çıktı. Oturan Boğa’nın büyük torunu olduğu anlaşılan 73 yaşındaki Ernie LaPointe, ‘’Bu DNA araştırması, büyük babam ve aramdaki soy bağını hissetmemin farklı bir yolu” dedi.

Cambridge Üniversitesi’ndeki Lundbeck Vakfına bağlı GeoGenetik Merkezinin yöneticisi Eske Willerslev tarafından 14 yılda geliştirilen metot, saçta bulunan genetik parçalardan alınan otozomal DNA testi ile yapılıyor. Willerslew, çocukluğundan beri Oturan Boğa’dan etkilendiği ve yaklaşık 10 yıl önce LaPointe’ye hizmet verme teklifini sunduğunu söyledi.

Saçından geriye 4 cm kaldı

Oturan Boğa’nın saçının bir parçası, 2007’de Washington DC’deki Smithsonian Enstitüsü tarafından LaPointe’ye geri gönderilirken, LaPointe saçın bir parçasını teslim etmeden önce Willerslev’den Oturan Boğa’nın ruhunun kutsandığı törene katılmasını istedi. LaPointe, tören talimatları doğrultusunda saçın büyük bir kısmını yakarken geriye yaklaşık 4 cm kaldı. Willerslev bunu bir "felaket" olarak nitelendirdi.

Yaşanan olay sonrası sadece 4 cm saç ile çalışmak zorunda kalan bilim insanları, yenilikçi yöntemler denemeye çalıştı.

Gerçek adı Tatanka-Iyotanka olan Oturan Boğa, 1876’da Little Bighorn Savaşı’nda bin 500 Kızılderili savaşçısına önderlik etmiş, ABD’li General Custer’ı ve 5 bölüğünü yok etmişti.

Oturan Boğa, 1890’da ABD hükümeti için çalışan bir "Hint Polisi" tarafından vurularak öldürülmüştü.

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