Kız kulesi yenileniyor: İşte restorasyon sonrasındaki hali

Kız kulesi yıkıldı mı? O paravanların arkasında neler oluyor? Kız Kulesi'nin restorasyonunda yer alan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, neler yapıldığını ve restorasyon bitince Kız Kulesi'nin nasıl görüneceğini anlattı. Kız Kulesi'nde evet bir yıkım var ancak ana yapıda değil... İşte ayrıntılar ve Kız Kulesi'nin şeni halinin fotoğrafı...

İstanbul'un simgelerinden biri olan İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi'nde Eylül 2021'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışması devam ediyor. Restorasyon halinde olan Kız Kulesi'nin son fotoğrafı ortalığı karıştırdı. Çekilen bir videoda Kız Kulesi'nin arkasından geçen bir geminin restorasyon halinde olan yapının içinden görünmesi 'Kız Kulesi'ni restore ediyoruz dişe yakmışlar" tartışması başlattı.

Kız Kulesi yıkıldı iddiaları üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 1940'lı yıllardaki kız kulesinde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye ve yapının depreme dayanıklı olmadığına dikkat çekilerek 2022 yılı sonunda çalışmaların biteceğini ifade edildi. (Not: Yıkılan yerler fotoğrafta renklendirilmiş olarak görülüyor.)

Kız Kulesi'nin restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, tartışmalara ilişkin olarak Cumhuriyet'e konuştu. Ahunbay, "1944'te yaşanan bir yangından sonra kulenin üst kısmı betonarme olarak yeniden yapılmış. Kız Kulesi, lodoslara açık ve deniz kenarında rutubetli bir yer. 1944'ten beri kullanılan betonarmenin içerisindeki demirler paslanmış ve depreme dayanıklılığını yitirmişti" diye konuştu.

Restorasyon sırasında tarihe saygı duyulduğunun altını çizen Ahunbay, "Yangından sonra yapılan restorasyon belgeleme olmadan, kendi malzemesiyle yapılmadan olmuş. Şu an yapılan restorasyonla kule, II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek. Proje kapsamında o döneme saygı göstererek kulenin yenilenmesine karar verildi. Dolayısıyla balkon ve kubbe ahşaptan yapılacak" ifadelerini kullandı.

Restorasyon sırasında tarihe saygı duyulduğunun altını çizen Ahunbay, "Yangından sonra yapılan restorasyon belgeleme olmadan, kendi malzemesiyle yapılmadan olmuş. Şu an yapılan restorasyonla kule, II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek. Proje kapsamında o döneme saygı göstererek kulenin yenilenmesine karar verildi. Dolayısıyla balkon ve kubbe ahşaptan yapılacak" ifadelerini kullandı.

Proje tamamlandığında Kız Kulesi böyle görülecek. Daha önce restoran olarak kullanılan avlu üstü açılarak ziyaret alanına dönüştürülecek. Tekrar kullanıma açılacak olan avluda eskiden nöbetçilerin dolaştıkları ‘seyirdim’e ulaşan merdivenler yer alacak.

Böylece ziyaretçiler İstanbul’u daha önce görmedikleri bir yükseklik ve açıdan seyredebilecekler. Yapılan yeni mekânsal düzenleme ile daha önce İstanbul’un seyrettiği Kızkulesi’nden artık İstanbul seyredilecek.

İşte Kız Kulesi'nin içinde devam eden restorasyon çalışmalarından görüntüler...