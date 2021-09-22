Kitapseverler Kadıköy’deki Sahaf Günleri’nde buluşuyor

Kadıköy iskelesinde düzenlenen Sahaf Günleri etkinliğine kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sahaf Günleri’nde edebiyattan şiire, tarihi kitaplardan Osmanlıca eserlere kadar birçok eser ve kitap yer alıyor. Çok sayıda sahafın yer aldığı etkinlikte tarihin tozlu sayfalarından günümüze kadar gelen asırlık kitaplarla birlikte tarihe tanıklık eden gazeteler, belgeler, eskiye ait yazılar, eski fotoğraflar, paralar ve mektuplar stantlardaki yerini aldı. Kadıköy iskelesinde 17-26 Eylül tarihleri arasında devam eden Sahaf Günleri, her gün 11.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Ayrıca etkinlik kapsamında mezatlar, söyleşiler ve dinletiler gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe katılan sahaf Bahtiyar İstekli, “Bu tür festivallerin tabii ki bizim için de faydası var. Okuyucu için çok daha önemli bir yer haline geliyor. Çünkü bu tür festivallerde çok ucuza kitap bulabiliyorlar. Özellikle hani günlük kitap okumak isteyen müşteri, öğrenciler, ucuza kitap alacak kesim için önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü piyasa fiyatının yarısına, üçte birine, dörtte birine buradan kitap alabiliyorlar. Bir de onun dışında tabii ki bu tür festivallere biz eski Osmanlıca gibi insanların günlük hayatta karşılaşmayacakları nadir şeyler getiriyoruz. Toplumda öğrenciler, meraklı olanlar satın almasalar bile yeni birçok şeyler öğreniyorlar. En azından Osmanlıca’yı bazı insanlar Arapça zannediyor. Bunun Arapça olmadığını, Arap alfabesiyle yazılmış Türkçe olduğunu, yani Osmanlıca olduğunu görerek öğrenmiş oluyorlar. Bende daha çok Osmanlıca eserler, Osmanlıca baskı, kitaplar, dergiler, gazeteler, bunun dışında Osmanlı döneminde kullanılmış evrak türü şeyler, resmi yazışmalar, örnekleri burada bulunuyor. Etkinlik 26 Eylül’e kadar sürecek” şeklinde konuştu.