Kitap tutkunları, fuarda buluştu

Mersin’in Erdemli ilçesinde, "Her bir kitap farklı bir hikaye, farklı bir dünya" düşüncesiyle “Erdemli Kitap Günleri” düzenlendi.

Tanınmış şair ve yazarında katıldığı fuarda, 70 yayınevi binlerce kitabı, 9 gün boyunca okuyucularla buluşturacak.

Erdemli Belediyesi Dr. Devlet Bahçeli Meydanı’nda kurulan Kitap Fuar Alanı’nda kitapseverler, yazarlar ile söyleşilere katılıp sohbet etme imkanını buluyor. Kitap Fuarının en büyük katılımcıları ise öğrenciler.

“Her Kitap Farklı Bir Dünya”

Her bir kitabın farklı bir dünya olduğuna dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “70 yayınevi 11 yazarın katılımıyla 9 sürecek etkinliğimiz, gençlerimizin okumaları adına, gençlerimizi yazarlarla buluşturarak onların hayal dünyasını genişletmek adına, onların hayal dünyasına yeni yeni düşünceler, yeni yeni fikirler elde etmeleri ve hayal dünyalarını genişletmek adına böyle bir fuarın Erdemlimizde olması, Erdemlimizin kültür hayatına, Erdemlimizin sanat hayatına çok ciddi bir katkı sunacağını biliyoruz. Bu düşünce ve hareketle Erdemlimizde ilki gerçekleştiriyoruz. Yediden yetmişe tüm Erdemlileri kitap günlerine davet ediyoruz” diye konuştu.

Günümüzde sosyal medyadan dolayı kitaplara olan ilginin az olduğunu ifade eden Fatma Yıldız, “Hep internetle uğraşırken kitaplar aslında unutuldu” diye konuştu.

Kitap fuarlarının öğrencilerin gelişimi için çok önemli olduğunu ifade eden Ömer Yazar da, “Böyle fuarların çocukların gelişimi için gayet faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Yazarların gençlerle buluşmasından dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden yazar Cafer Aksay, “Erdemli’li bir yazar olarak böyle güzel bir faaliyette Erdemlili gençlerimizle, çocuklarımızla buluşmanın onurunu yaşıyorum” diye konuştu.

Öğrenciler için çok iyi bir fuar olduğunu ifade eden Burak Yıldırım, “Bu kitap fuarı gerçekten güzeldi. Yani öğrenciler olarak buraya gelmemiz iyi oldu. Yeni şeyler keşfettik” diye konuştu.

İlk defa bir kitap fuarına geldiğini ifade eden Zeynep Gönül ise “Buraya kitapları incelemeye geldim. Böyle bir fuara gelmedim, ilk oldu” diye konuştu.

Kitap fuarının kapıları 26 Aralık akşamına kadar açık kalacak.