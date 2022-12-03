Kitap fuarında Neşet Ertaş gecesi

Osmaniye Belediyesi 6’ncı Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde, yazar Sinan Yağmur’un anlatımıyla, Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenlendi.

“Bozkırın Tezenesi” olarak bilinen Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş için, vefatının 10. Yıl anısına vefa gecesi düzenledi. Söyleşi ve konserin aynı anda gerçekleştiği programda, ünlü yazar Sinan Yağmur’un anlatımıyla Neşet Ertaş’ın hayatından kesitler katılımcılara aktarıldı.

Yazar Sinan Yağmur konuşmasında, “Hayatın içerisinde hayırda var, şerde var, iyide var kötüde var, kışta var, yaz da var. Her şeyi kıvamında, yerinde yaşamak, işte Neşet Ertaş ustamızın da türküleriyle yaptığı buydu. O sadece bir sanatçı değildi, aynı zamanda topluma ahlak mesajları veren, nereden geldiğini unutmayan, annesine, babasına, atasına, kavmine ve bütün yaratılmışlara, sevginin nasıl olacağını gösteren, tüm yaratılanları yaratandan dolayı sevip, herkese Allah aşkını, bu dünyadaki güzellikleri anlatan ve bu mesajları veren adeta sufiliğin saz haliydi. Ahlakıyla da bizlere bir örnekti” dedi. Yağmur, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya, kitap fuarını düzenlediği için ve bu fuarın güzelliğine Neşet Ertaş Vefa Gecesini de katma fikrinden dolayı teşekkür etti. Program sonunda Yazar Sinan Yağmur, kitaplarını okurları için imzaladı.