Kış tarzını yansıtan ‘gömlek ceket’ler

Son dönemin yükselen trendi ‘gömlek ceketler’ ile sofistike bir görünümü, spor bir şıklıkla harmanlamak isteyenlere dikkat çekici alternatifler sunuluyor.

Kış sezonuna damga vuran ‘gömlek ceket’ler, çarpıcı bir görünüm elde etmek isteyen moda tutkunları arasında popülaritesini arttırıyor. Eşofman takımlarından denim pantolonlara, mini, midi ve maksi boy elbiselerden eteklere kadar birçok parçayla zahmetsizce kombinlenerek, rahat ve göz alıcı stiller yaratmaya yardımcı oluyor.

Sezonun ruhuna renk katan krem, pudra, bebek mavisi gibi pastel tonları, yumuşak ve fitilli kumaşları, düz, çizgili ve kaz ayağı desenli birbirinden şık ve farklı tasarımlarıyla öne çıkan DeFacto ‘gömlek ceket’ler; gardıropların vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

Gömlek Ceket Koleksiyonu’nun özel tasarımları markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında, tarzıyla dikkat çekmek isteyen kadınların beğenisine sunuluyor.